انت الأن تتابع خبر «هاتيه من الصيدلية ودلعي جوزك».. معجزة كريم “ميبو” هترجعك شباب حتى لو كنت سن الــ60 عاماً .. هتشكريني عمرك كله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتمد العديد من النساء على الوصفات المنزلية للتعامل مع مشكلات البشرة خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار مستحضرات العناية بالبشرة، وتعتبر هذه الوصفات فعّالة وآمنة مما يجعلها خيارا مفضلا لدى الكثير منهن، واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه النساء هي ظهور البقع الداكنة التي تؤثر سلبا على الثقة بالنفس وتسبب الإحراج، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنستعرض وصفة كريم “ميبو” باعتباره حلا طبيعيا لتفتيح البشرة.

طريقة تحضير كريم “ميبو”

تعتبر وصفة كريم “ميبو” واحدة من الوصفات السهلة والفعالة حيث يمكن إعدادها بمكونات متوفرة في كل منزل، لعمل هذه الوصفة الاقتصادية ابدئي بتطبيق الكريم على المناطق الداكنة التي تودين تفتيحها واتركي الكريم لمدة نصف ساعة حتى يجف، بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الدافئ ثم جففي بشرتك برفق وضعي كريم مرطب على المكان المعالج، تكرار هذه الخطوات ثلاث مرات في الأسبوع سيوفر لك نتائج رائعة.

نتائج استخدام كريم “ميبو”

تساهم وصفة “ميبو” في اعادة شباب البشرة بغض النظر عن العمر، مما يجعلها مناسبة لجميع النساء بما في ذلك من تتجاوز أعمارهم الستين، الاحتفاظ بهذه الوصفة في المنزل سيمكنك من الاستمتاع ببشرة نقية وجميلة، دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة على منتجات العناية جربيها الآن ولاحظي الفرق في بشرتك.

وصفة كريم ميبو