انت الأن تتابع خبر "كيراتين للأبد".. ضعي الكوكولا على شعرك الجاف والخشن هيبقي خيوط حرير.. فرد وترطيب الشعر من أول استعمال!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يجدر القول أن الشعر الأملس هو من الأنواع الأكثر سهولة في التعامل، حيث تفضله العديد من النساء لتصفيفاتهن المتنوعة، كما أنه يمنح إطلالة رائعة وجذابة، يمكن لبعضهن تركه منسدلا على الظهر، مما دفع العديد منهن إلى البحث عن طرق لتطبيق الكيراتين وتنعيم الشعر باستخدام مكونات طبيعية، ومن بين الحلول كان استخدام مشروب الكوكاكولا الذي يساهم في تنعيم الشعر، وسنوضح في السطور التالية طريقة استخدام الكوكاكولا لتنعيم الشعر.

مكونات وصفة الكوكولا لتنعيم الشعر

تتكون الوصفة من عناصر بسيطة يمكن تحضيرها بسهولة وهي تتمثل فيما يلي: (2 كوب من الكوكاكولا، ملعقه كبيرة من الفازلين، ملعقة من زبدة الشيا، ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقتين من زيت الجوجوبا، ملعقتين من زيت حشيش).

خطوات عمل وصفة الكوكولا للشعر

أولا، نضع الكوكاكولا والمكونات الأخرى في وعاء.

ثم نخلط المكونات جيدا.

نضع الخليط على النار ونستمر في التقليب حتى تندمج المكونات تماما.

نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد.

بعد ذلك، نقوم بتسريح الشعر إلى الأمام ونضعه في الخليط لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الشعر بالماء.

ستلاحظين النعومة والتخلص من التقصف بعد أول استخدام للوصفة، يوصى بتكرارها مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج أفضل.

وصفة زيت جوز الهند للشعر

هذه الطريقة تعتبر من الأساليب الهامة التي تحقق تأثيرا ملحوظا منذ الاستعمال الأول، وسنقوم بتوضيح مكوناتها فيما يلي (نصف كوب من زيت جوز الهند، ملعقتان من زبدة الشيا، ملعقتان من زيت الزيتون، حبة موزة مهروسة، كوب زبادي)،

ومن ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية: