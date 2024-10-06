انت الأن تتابع خبر لن تتخيل ما يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق يومياً.. هذا ما ستحصل عليه من فوائد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر البيض المسلوق واحدًا من أكثر الأطعمة شهرة وانتشارًا حول العالم، فهو مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، كما يفضل الكثيرون تناول البيض المسلوق في وجبات الإفطار أو كوجبة خفيفة نظرًا لفوائده المتعددة وسهولة تحضيره، وفي هذا الإطار، كشفت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فوائد البيض المسلوق، والتي سنتعرف عليها في السطور التالية.

فوائد البيض المسلوق

تحسين صحة الدماغ

تناول البيض مفيد لتحسين وظائف الدماغ، وذلك لاحتوائه على كميات عالية من مادة الكولين، مما يساعد على تقليل التهابات الدماغ، وخاصة الالتهابات المرتبطة بمرض الزهايمر.

تقوية العظام

يحتوي البيض على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يلعب دوراً مهماً في تكثيف أنسجة العظام وتقوية التحامها، وهو يعتبر حل مشكلة ترقق العظام وضعفها.

تعزيز صحة الجلد

يحتوي البيض المسلوق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وهذه المواد تعمل على معادلة الجذور الحرة في الجسم مما تساهم في الحفاظ على صحة الجلد والحصول على بشرة صحية ونضرة.

بناء العضلات

يعتبر البيض المسلوق مصدرًا جيدًا للبروتين، كما أنه وجبة مشبعة ذات قيمة غذائية عالية.

تنظيم الكوليسترول

يحتوي البيض المسلوق على نوعين من الدهون الصحية المعروفة بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون الجيدة المشبعة.

تحسين الرؤية

يحتوي بياض البيض على مادة اللوتين، وهذه المادة مفيدة للغاية في منع الضمور البقعي وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين النامية.

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