انت الأن تتابع خبر "بدون بوتوكس ولا مصاريف".. طريقة تحضير كريم الحلبة الطبيعي لنفخ الخدود والتخلص من التجاعيد ومشاكل البشرة.. النتيجة هتظهر من أول استعمال! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الحلبة من النباتات الطبيعية الهامة والمتوفرة في المنازل، ولها العديد من الفوائد الصحية التي يمكن للإنسان الاستفادة منها سواء عن طريق تناولها كمشروب أو استخدامها في تحضير وصفات تجميلية وعلاجات موضعية لمشاكل البشرة، فهي تستخدم لتعزيز مظهر الخدود وزيادة نضارة البشرة، وسنوضح لحضراتكم فيما كيفية استخدام الحلبة لتحضير قناع يساعد على تكبير الخدود وإضفاء مظهر ممتلئ عليها.

وصفة الحلبة لنفخ الخدود

يتم استخدام الحلبة في إعداد أقنعة طبيعية تساعد على زيادة امتلاء الوجه والتخلص من التجاعيد الدقيقة في الجلد، فهي تعد من أقوى المحفزات الطبيعية لإنتاج الكولاجين، كما يمكن استخدامها لتكبير الخدود بشكل طبيعي دون الحاجة إلى اللجوء للمواد الكيميائية التي قد تضر البشرة.

مكونات وصفة الحلبة لنفخ الخدود

يمكن زيادة حجم الوجه وامتلاء الخدين من خلال استخدام تلك العناصر لتحضير مزيج تجميلي خاص للعناية بالجلد (ملعقة حلبة مطحونة، ملعقة من الكريم المرطب، ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من الفازلين، ملعقة من زيت اللوز الحلو).

خطوات تحضير وصفة الحلبة لنفخ الخدود

يتم إعداد خلطة طبيعية لتغذية البشرة باستخدام الحلبة كما يلي: