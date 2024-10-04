انت الأن تتابع خبر "هترجعي سن العشرين".. طريقة تحضير وصفة كريم لبان الدكر لشد وتفتيح البشرة وإزالة أي تصبغات واسمرار.. أرخص كولاجين طبيعي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن الحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من التغيرات اللونية والتجاعيد باستخدام خلطات طبيعية فعالة تساعد على شد الجلد وإزالة التجاعيد، بالإضافة إلى وقايته من التصبغات والبقع الداكنة، في الفقرات التالية، سنعرض مكونات وصفة لبان الذكر الأساسية التي تساهم في تحضير خليط مثالي يعزز صحة البشرة ويمنع ظهور التصبغات والبقع.

كولاجين لبان الدكر لشد البشرة

يمكنك تحسين مرونة البشرة وحمايتها من علامات التقدم في السن باستخدام مزيج طبيعي مثالي للعناية بخلايا الجلد وشد البشرة، حيث إنه بإمكانك أيضا إعداد قناع مميز يعتمد على لبان الذكر، الذي يساهم في تعزيز شد الجلد وتفتيح البشرة، بالإضافة إلى إزالة أي تصبغات أو شوائب.

طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد البشرة

سنعرض لحضراتكم فيما يلي المكونات اللازمة لتحضير كريم لبان الدكر (ملعقة من لبان الدكر، ملعقة من النشا، ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من عصير الليمون، ملعقة من جل الصبار، ملعقة من زيت اللوز، ملعقة كبيرة من الكريم المرطب)

ومن ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل تحضير الكريم بكل سهولة.