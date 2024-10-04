بدون ألم وفي من 5 دقايق..!! أفضل طريقة على الاطلاق لتنظيف الأذن وماذا يحدث عند تراكم شمع الأذن أو الصِمغ؟ هتتصدم لما تعرف..!

انت الأن تتابع خبربدون ألم وفي من 5 دقايق..!! أفضل طريقة على الاطلاق لتنظيف الأذن وماذا يحدث عند تراكم شمع الأذن أو الصِمغ؟ هتتصدم لما تعرف..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر شمع الأذن من العناصر الأساسية في الأذن، حيث يقوم بحمايتها من دخول الأتربة والجراثيم والبكتيريا، ويحميها من المخاطر الخارجية ورغم أهمية شمع الأذن، إلا أن زيادته قد تؤدي إلى ضعف السمع والشعور بالألم، مما يدفع العديد من الأشخاص للبحث عن طرق للتخلص منه وقد وجدنا طريقة سهلة وبسيطة من خلال استخدام الزيوت الطبيعية، وسنوضحها لكم في المقال التالي.

مكونات وصفة الزيوت الطبيعية

تحتوي الوصفة على مجموعة من المكونات المتوفرة في جميع المنازل، وسنستعرض لكم هذه الزيوت من خلال النقاط التالية.

معلقة من زيت جومسون.

معلقة من زيت الكافور.

معلقة من زيت اللوز.

طريقة الأستخدام:

احضري وعاء وضعي به جميع المكونات.

قلبي المكونات بشكل جيد حتى تتجانس.

ضعي الخليط على قطنة.

أدخليها في الأذن.

أتركيها لمدة 10 دقائق.

قومي بغسلها سوف تلاحظي مدى التخلص من شمع الأذن من أول إستخدام للوصفة.

وصفة الملح للتخلص من شمع الأذن

المكونات:

ملح.

قطنة .ماء .قطارة.

طريقة الإستخدام:

احضري إناء وضعي فيه الماء والملح وامزجيهما جيداً.

ضعي المحلول الملحي في قطارة.

ضعيها في الأذن.

ضعي عليها القطنة.

اتركي القطنة لمدة 10 دقائق.

اخرجيها من الأذن وستلاحظين تلاصق شمع الأذن بها منذ الاستخدام الأول.

سوف تصبح الأذن نظيفه بدون أي شمع.

طريقة زيت الزيتون

يمكننا تنظيف شمع الأذن باستخدام زيت الزيتون للتخلص من الشمع والجراثيم الموجودة في الأذن، ويمكن إجراء ذلك بالطريقة التالية.

أجعلي الأذن المصابة إلى أعلى.

ضعي قطرات من زيت الزيتون في قناة الأذن.

احتفظي بالأذن في هذا الوضع لمدة 5 دقائق ثم استخدمي القطن لتنظيف الأذن من الداخل.

ستلاحظين إزالة شمع الأذن منذ الاستخدام الأول للوصفة.

طريقة تنظيف الشمع من الأذن