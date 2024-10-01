انت الأن تتابع خبر مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جميع بشرة الجسم تتعرض لعوامل تسبب في غمقانها، وتحتاج الفتيات إلى تبييض البشرة وتفتيح لونها، وخاصة في فصل الصيف تهتم جميع الفتيات ببشرتهن، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وكثرة الأتربة، وتستخدم بعض الفتيات الكريمات لتنظيف البشرة وإزالة الأتربة من عليها، كما أن هناك بعض الفتيات يستخدم مستحضرات تجميل تساعد على إخفاء هذه التصبغات والأماكن الداكنة، ولكن يمكن استخدام القهوة الطبيعية في التخلص من هذه المشاكل دون ترك ضرر على البشرة، فهي ماسك ممتاز وسريع المفعول وتساعد على إزالة الأتربة المتراكمة في مسام البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تبيض البشرة بالقهوة.

مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية

القهوة من المكونات الممتازة التي تدخل في مختلف الوصفات، حيث تستخدم في صبغ الشعر والتخلص من الشعر الأبيض، كما تستخدم في تبيض وتفتيح لون البشرة الداكنة وتساعد على توحيد لونها، وإزالة الأتربة من على البشرة في الحال، كما أن مكوناتها بسيطة وسريعة التحضير، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

1 ملعقة من القهوة.

ملعقة من عصير الليمون.

زيت الزيتون ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية

لتمنحي بشرتك النضارة واللمعان المميزان، لابد من تنظيف البشرة بشكل مستمر من الأتربة والأوساخ المتراكمة عليها، ويعتبر ماسك القهوة الأنسب لجميع أنواع البشرات، ويمكن استخدامه بشكل يومي دون أي ضرر على البشرة، فهو طبيعي ولا يسبب التهابات البشرة، كما أن زيت الزيتون يساعد على ترطيب البشرة،

ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

لتبيض البشرة بشكل صحيح لابد من تنظيفها بالماء وتجفيفها.

بعدها يتم خلط القهوة وعصير الليمون وزيت الزيتون في وعاء.

نوزع الخليط على البشرة مع التدليك.

تترك القهوة على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت يتم غسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها.

يمكن استخدام ماسك القهوة بشكل يومي لتنظيف البشرة وتبيضها.

فوائد القهوة للبشرة

تساعد القهوة على تقشير البشرة بسرعة

القهوة سريعة المفعول ومضمونة.

لا تعتبر من الماسكات المكلفة.

طبيعية وآمنة على البشرة.

تعطى البشرة نضارة ولمعان.

تزيل خلايا الجلد الميت وتجدد خلايا البشرة اللامعة

يعتبر تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت