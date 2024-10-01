انت الأن تتابع خبر «ارخص من الليزر..»!! وصفة النشا والكركم للتخلص من الشعر الزائد في البشرة والجسم بدون اي الم وتفتيح وترطيب فوري.. "جربي وشوفي بنفسك"..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر إزالة الشعر من الجسم، خاصة من المناطق الحساسة، من الأمور التي تبحث عنها الكثير من النساء بطرق آمنة وفعالة ودون ألم بدلا من اللجوء إلى الليزر أو الطرق المكلفة، يمكنك استخدام مكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل لتحقيق نتائج مذهلة من خلال مزج النشا والكركم، يمكنك التخلص من الشعر غير المرغوب فيه من الجذور وتفتيح البشرة بفعالية وبدون أي ألم، وسنوضح في هذا المقال كيفية استخدام هذه المكونات لتحقيق هذه النتائج بسهولة وبدون تكاليف باهظة.

فوائد الوصفة

يساعد على تهدئة البشرة وامتصاص الدهون الزائدة، كما يعمل على شد الجلد وتفتيحه.

الكركم معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما يساعد على تفتيح البشرة والتقليل من نمو الشعر بمرور الوقت.

يساهم الحليب أو ماء الورد في ترطيب البشرة وتهدئتها بعد إزالة الشعر، ويعملان كمكون لخلط النشا والكركم لتكوين عجينة متماسكة.

عصير الليمون يضيف خاصية تفتيح إضافية للبشرة.

الطريقة