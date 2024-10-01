انت الأن تتابع خبر هيطير في الهوا من نعومتة.. طريقة عمل كراتين القهوة لفرد الشعر الخشن في المنزل تخلصي من تجاعيد الشعر.. جربي وشوفي النتيجة بنفسك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كيراتين القهوة من العلاجات الحديثة التي اكتسبت شهرة واسعة في عالم العناية بالشعر، خاصة بين ذوي الشعر الخشن والمجعد، يدمج هذا المنتج بين فوائد الكيراتين الطبيعية وخصائص القهوة المدهشة، مما يجعله خيارا مثاليا لفرد الشعر وتحسين صحته.

فوائد كيراتين القهوة

عمل كيراتين القهوة على فرد الشعر بشكل فعال، مما يساعد على التخلص من التجاعيد والتموجات غير المرغوب فيها.

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تساهم في ترطيب الشعر من الجذور وحتى الأطراف، مما يحافظ على رطوبة الشعر ويمنع جفافه.

يعزز الكيراتين صحة فروة الرأس، مما يساهم في تحفيز نمو الشعر وتقويته.

يمنح الشعر مظهرا لامعا وصحيا، مما يجعله أكثر جاذبية.

يساعد على تقليل تكسر الشعر وتحسين مرونته، مما يجعله أكثر مقاومة للتلف.

كيفية استخدام كيراتين القهوة