بسرعة اشتريه من الصيدلية.. كريم عجيب لتفتيح البشرة والجسم هيخليكي بدر منور وقمر 14 من اول ليلة

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رياض - احمد صلاح - كريم عجيب لتفتيح البشرة والجسم هيخليكي بدر منور تمثل العناية بالبشرة والوجه واحدة من أولويات النساء في جميع أنحاء العالم ومع تزايد انتشار بعض المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة وارتفاع أسعارها تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام بدائل مثل الوصفات الطبيعية، تعتبر هذه الوصفات آمنة للبشرة لأنها تعتمد على مكونات طبيعية مما يجعلها أفضل من المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة على المدى الطويل ولها آثار جانبية ومن بين هذه الوصفات تبرز وصفة تحتوي على كريم بانثينول و سوف نتعرف الآن على أهميتها إذا تابع معنا.

كريم بانثينول لتفتيح البشرة وشد الوجه وتقليل التجاعيد

تعتبر وصفة بانثينول من الوصفات الطبيعية الهامة للعناية بالبشرة حيث تتكون أساسًا من كريم بانثينول والنشا وهما يتمتعان بأعلى الخصائص الطبيعية والمركبات التي تساهم في تفتيح وتوريد البشرة مما يساعد على التخلص من التجاعيد الموجودة تحت وحول العين.

المكونات

تتمثل مكونات هذه الوصفة في الفقرات القادمة:

إحضار كريم بانثينول

بالإضافة إلى ملعقة نشا

وكذلك ملعقة من عصير الليمون

وكمية مناسبة من ماء ورد

طريقة تحضير الوصفة

كيفية استخدام وصفة لتفتيح البشرة باستخدام كريم بانثينول بالإضافة إلى تنعيمها وتنظيفها ما هو على الجانب التالي: