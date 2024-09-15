انت الأن تتابع خبر خبيرة تجميل أردنية تكشف عن أفضل وصفة سحرية لصبغ الشعر الأبيض والعنيد سيختفي الشيب نهائياً في 40 دقيقة من أول استعمال !والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتفاجأ البعض عندما يظهر لديهم بعض الخصلات البيضاء في شعرهم، مما يسبب لهم الإزعاج والقلق يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال استخدام وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض، حيث سنقوم بعرض عدة وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض تابعوا معانا .

الشاي الأسود للتخلص من الشعر الأبيض

يساعد الشاي الأسود في إزالة الشعر الأبيض عن طريق تحضير ملعقتين كبيرتين من أوراق الشاي الأسود مع الماء، ثم يتم غلي أوراق الشاي في الماء وتركها لتبرد حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة بعد ذلك، يتم تصفية الأوراق وصب الشاي في زجاجة رذاذ صغيرة، ورشها على الشعر، وترك الشاي لمدة ساعة قبل شطف الشعر بالماء البارد.

ماء المريمية للتخلص من الشعر الأبيض

تعتبر عشبة المريمية من أنجح العلاجات للتخلص من الشعر الرمادي يتم ذلك عن طريق تحضير أوراق المريمية مع الماء، ثم غلي الأوراق في الماء، وبعدها يُرفع الوعاء عن النار ويترك ماء المريمية ليبرد يرش الماء على الشعر بالكامل ويُترك لمدة ساعتين، ثم يُغسل الشعر بشامبو خفيف أو صابون.

زيت جوز الهند والليمون للتخلص من الشعر الأبيض