انت الأن تتابع خبر طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض القماش والجلد بمكونات بسيطة في المطبخ.. هيرجع كانه جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمتلك العديد من الأشخاص الكثير من المتعلقات الجلدية، وذلك من الأحذية والحقائب، والتي يكون لونها أبيض ناصع، ولكن مع الاستعمال المتكرر، والتعرض المستمر للأتربة والغبار يتم اتساخها ويتطلب الأمر القيام بتنظيفها بإحدى الطرق المناسبة التي تساهم في إعادتها جديدة ونظيفة، لذلك سوف نحرص على توضيح أفضل الطرق المنزلية المستخدمة التي يتم من خلالها تنظيف الحقائب والأحذية البيضاء دون التعرض إلى اصفرار لونها أو التمزيق واعادتها جديدة مرة أخرى بكل سهولة ويسر.

طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض

يتطلب تنظيف الحقائب و الكوتشي الأبيض من الإتساخ الكثير من الجهد، والحرص لعدم تغيير الشكل الخاص بلون الجلد، لذلك سوف نحرص على توضيح كيفية استخدام وصفة الخل والصابون لتنظيف الكوتشي الأبيض بالتفصيل والدقة

من خلال المكونات التالية:

ربع كوب فقط من الكربوناتو.

اسفنجة مناسبة للتنظيف.

ربع كوب فقط من الصابون السائل.

ربع كوب فقط من الخل.

طريقة التنظيف

لكي يتم تنظيف الجلد الأبيض، يلزم أن نقوم باتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

نقوم بتحضير كمية مناسبة من الصابون السائل والخل، ونحرص على خلط المكونات جيداً بالإضافة إلى كمية مناسبة من كربونات الصوديوم، نحرص على استخدام الأسفنجة في فرك الجلد الخاص بالحذاء أو الشنطة.

نستمر في فرك الجلد لمدة 10 دقائق لإزالة بقايا الخليط بشكل جيد وتلميع الجلد، وسوف يتم ملاحظة ازالة اصفرار الكوتشي بشكل جيد.

طريقه تنظيف الكوتشى بزيت الزيتون

لكي يتم تنظيف الشنط الجلد والكوتشي بزيت الزيتون، يلزم أن نقوم بإحضار المكونات التالية:

إحضار كمية مناسبة من زيت اللافندر.

إحضار ربع كوب فقط من عصير الليمون.

إحضار ربع كوب فقط من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

لكي نقوم بتحضير وصفة تنظيف الكوتشى الأبيض باستخدام زيت الزيتون: