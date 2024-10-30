اتجاهات جريئة للاحذية موضة للموسم ده

اتجاهات الاحذية للموسم ده بتقدم لنا تحديثات جريئة للاحذية الاساسية الكلاسيكية ، والمصممين ركزوا على الجمع بين الاناقة والراحة ، تابعي معانا المقال بتاعنا واتعرفي على موضة الاحذية للموسم ده.
1- الاحذية الكلاسيكيةClassic loafers:
الاحذية الجلد السودا الكلاسيكية تعتبر اساسية في دولابك ، وتصميمات الموسم ده بتتميز باناقتها بشكل خاص ، وتقدري تلبسيها مع شراب تقيل لو الجو برد ، او تلبسيها على شراب خفيف في الجو الدافي.
الاحذية الكلاسيكية دي بتتميز بنعل مسطح انيق ، وده بيخليها عملية وانيقة في نفس الوقت ، وتصميمها البسيط بيضيف لمسة رقيقة للوك ، سواء كنتي هتلبسيها بشكل رسمي او كاجوال ، فهي هتفضل اختيار انيق لاي مناسبة.
2- احذية بمقدمة مربعة:
الاخذية اللي مقدمتها مربعة تعتبر من الموديلات الموضة للموسم ده ، والاحذية اللي مقدمتها مستديرة هتفضل كمان موضة وموجودة ، ولكن الاحذية اللي مقدمتها مربعة بتدي انطباع جريء ومميز.
3- تفاصيل غير تقليدية:
الاحذية اللي بكعب عالي والوان زاهية ، والاحذية الفلات المزينة بالفرو موضة للموسم ده.
4- احذية بالية بكعب عالي:
احنا متعودين دايما على احذية البالية الفلات ، ولكن لموسم الخريف والشتا السنة دي في نسخة من احذية البالية بكعب عالي ورفيع.
5- احذية غير تقليدية:
الموسم ده زي ما قولنا في اضافات غير تقليدية على الاحذية الكلاسيكية ، زي الحذاء الكلاسيكي المفتوح من ورا ، والاحذية بنعل سميك.
6- احذية بكعب عالي غير تقليدي:
السنة دي لموسم الخريف والشتا حدثوا الكعب العالي التقليدي بشكل مختلف.
7- بوت بكعب عالي اوي:
السنة دي البوت الطويل اللي بكعب عالي اوي كان متصدر كل عروض الازياء ، ومن اكتر الالوان الموضة هي البني البندقي, البني الفاتح, البورجوندي.
8- بوت موتوبايك:
البوت الموتوبايك او احذية راكبي الدراجات النارية ، من الموديلات الموضة لموسم الخريف والشتا السنة دي ، والمصممين ضافوا له تحديثات جديدة ، وتم تحديده بتفاصيل الابزيم او الاحزمة الفضية ، مع كعب عريض.
9- احذية بطبعة جلد النمر:
طبعة الحيوانات موضة للسنة دي ، وظهرت بأشكال مختلفة بخطوط طويلة ومتموجة.
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