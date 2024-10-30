اتجاهات جريئة للاحذية موضة للموسم ده

اتجاهات الاحذية للموسم ده بتقدم لنا تحديثات جريئة للاحذية الاساسية الكلاسيكية ، والمصممين ركزوا على الجمع بين الاناقة والراحة ، تابعي معانا المقال بتاعنا واتعرفي على موضة الاحذية للموسم ده.

1- الاحذية الكلاسيكيةClassic loafers:

الاحذية الجلد السودا الكلاسيكية تعتبر اساسية في دولابك ، وتصميمات الموسم ده بتتميز باناقتها بشكل خاص ، وتقدري تلبسيها مع شراب تقيل لو الجو برد ، او تلبسيها على شراب خفيف في الجو الدافي.

الاحذية الكلاسيكية دي بتتميز بنعل مسطح انيق ، وده بيخليها عملية وانيقة في نفس الوقت ، وتصميمها البسيط بيضيف لمسة رقيقة للوك ، سواء كنتي هتلبسيها بشكل رسمي او كاجوال ، فهي هتفضل اختيار انيق لاي مناسبة.

موضة الاحذية للخريف والشتا.1

2- احذية بمقدمة مربعة:

الاخذية اللي مقدمتها مربعة تعتبر من الموديلات الموضة للموسم ده ، والاحذية اللي مقدمتها مستديرة هتفضل كمان موضة وموجودة ، ولكن الاحذية اللي مقدمتها مربعة بتدي انطباع جريء ومميز.

موضة الاحذية للخريف والشتا.2

3- تفاصيل غير تقليدية:

الاحذية اللي بكعب عالي والوان زاهية ، والاحذية الفلات المزينة بالفرو موضة للموسم ده.

موضة الاحذية للخريف والشتا.3

4- احذية بالية بكعب عالي:

احنا متعودين دايما على احذية البالية الفلات ، ولكن لموسم الخريف والشتا السنة دي في نسخة من احذية البالية بكعب عالي ورفيع.

5- احذية غير تقليدية:

الموسم ده زي ما قولنا في اضافات غير تقليدية على الاحذية الكلاسيكية ، زي الحذاء الكلاسيكي المفتوح من ورا ، والاحذية بنعل سميك.

موضة الاحذية للخريف والشتا.9

6- احذية بكعب عالي غير تقليدي:

السنة دي لموسم الخريف والشتا حدثوا الكعب العالي التقليدي بشكل مختلف.

موضة الاحذية للخريف والشتا.10

7- بوت بكعب عالي اوي:

السنة دي البوت الطويل اللي بكعب عالي اوي كان متصدر كل عروض الازياء ، ومن اكتر الالوان الموضة هي البني البندقي, البني الفاتح, البورجوندي.

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8- بوت موتوبايك:

البوت الموتوبايك او احذية راكبي الدراجات النارية ، من الموديلات الموضة لموسم الخريف والشتا السنة دي ، والمصممين ضافوا له تحديثات جديدة ، وتم تحديده بتفاصيل الابزيم او الاحزمة الفضية ، مع كعب عريض.

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9- احذية بطبعة جلد النمر:

طبعة الحيوانات موضة للسنة دي ، وظهرت بأشكال مختلفة بخطوط طويلة ومتموجة.