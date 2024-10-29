10 علامات جسمك بيحذرك بيها على وجود مشكلة صحية

اجسامنا ليها طريقة بتتواصل معانا بيها لما بيكون في اي حاجة مش طبيعية ، من اول التغييرات البسيطة لحد الاعراض الواضحة ، والعلامات دي تعتبر دليل واضح لصحتنا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم بعض العلامات اللي جسمك بينبهك بيها ان في مشكلة صحية.

1- تغيرات في لون العين:

الدكاترة لاحظوا ان وجود حلقة بيضا او رمادي حوالين قرنية العين دي علامة على ارتفاع نسبة لكوليسترول في الدم عند الاشخاص اللي اعمارهم بتقل عن 45 سنة ، ورغم ان الحلقة دي نفسها مش ضارة ، الا انها ممكن تكون علامة تحذير مبكرة لمشاكل صحية مش واضحة ، ومهم في الحالة دي استشارة دكتور وعمل فحوصات وتحاليل لمراقبة مستويات الكوليسترول ، والحلقة دي عادة بترتبط بالشيخوخة ، ومش بالضرورة تكون مؤشر مباشر على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عند كل الاشخاص.

علامات تحذيرية لصحتك.1

2- ظهور تجعدات في جلد الثدي:

في حين ان وجود كتلة هو العرض الاكتر شهرة لسرطان الثدي ، الا انه ظهور التجعدات على جلد الثدي دي كمان علامة تحذيرية مهمة ، وغالبا التجعدات او الغمزات دي بتظهر على شكل انخفاض خفيف في الجلد ، وبيكون ملمسها مش متساوي.

تكتلات سرطان الثدي ، بتحصل لما الورم الموجود جوه الثدي بيضغط على الانسجة السليمة اللي حواليه ، وده بيتسبب في تشوه شكل الجلد ، والتكتلات بتبقى واضحة لو كانت قريبة من سطح الجلد.

ولكن مع ذلك ، اوقات كتير التكتلات دي بتنتج عن حالات غير سرطانية ، زي حالة نخر الدهون ، اللي بيأدي فيه تلف الانسجة الدهنية لتغييرات في شكل الجلد.

علامات تحذيرية لصحتك.2

3- صرير الاسنان:

الابحاث الحديثة بتشير الى ان صرير الاسنان مرتبط احيانا بالعدوى الطفيلية ، والعدوى الطفيلية عادة بتكون مصحوبة بمشاكل زي نقص المغذيات وحساسية الطعام ، واللي ممكن تسبب ضغط اضافي على الجسم.

وبما ان صرير الاسنان مرتبط عادة بالتوتر ، فالارتباط ده بيفسر العلاقة بين العدوى الطفيلية وصرير الاسنان ، بالاضافة ان الطفيليات ليها تأثير عميق على الامعاء ، اللي بتتواصل مع الدماغ من خلال العصب المبهم ، وده بيشير ان السموم اللي بتنتجها العدوى ممكن تعطل اشارات الدماغ ، وده بيساهم في حدوث صرير الاسنان.

علامات تحذيرية لصحتك.3

4- بقع داكنة على الجلد:

الحساسية للاستروجين والبروجيستيرون مرتبطة بالحالة دي ، ونتيجة لده ممكن لعوامل زي حبوب منع الحمل, العلاج الهرموني, الحمل ، تأدي لظهور الكلف وغمقان الجلد ، بالاضافة كمان ان الاجهاد وامراض الغدة الدرقية بتساهم في تطور الكلف.

علامات تحذيرية لصحتك.4

5- تساقط شعر الحواجب:

تساقط شعر الحواجب ممكن يكون مصحوب معاه اعراض زي الحكة, جفاف الجلد, تساقط وترقق الشعر في مناطق تانية من الجسم.

ده ممكن يكون علامة على مشاكل زي الاختلالات الهرمونية, نقص الغذاء, بعض الحالات الجلدية ، ولازم استشارة دكتور لتحديد السبب الاساسي لتساقط شعر الحاجبين لتحديد العلاج الاكتر فعالية.

علامات تحذيرية لصحتك.5

6- دموع باللون الاصفر:

الغدد الميبومية في العين بتنتج زيت بيساعد على تليين العين ومنع الجفاف ، ومع ذلك لو الغدد دي انتجت كمية زيادة من الزيت ، ممكن يختلط بالدموع وده هيخليها لونها اصفر وملمسها دهني.

والدموع الصفرا دي ممكن تحصل بسبب العدوى او الحساسية ، وممكن كمان اللون الاصفر يكون ناتج عن صديد ناتج عن عدوى او رد فعل لمهيجات خارجية.

علامات تحذيرية لصحتك.6

7- تقرحات الفم وتورم اللسان:

الاعراض دي بتظهر عادة لما بيكون في نقص عالي من حمض الفوليك ، وبالتالي ماينفعش تتجاهليها ، وممكن اللسان يبقى منتفخ او لونه احمر او بيلمع خصوصا حوالين الاطراف.

بالاضافة كمان ، بسبب انخفاض خلايا الدم الحمرا ، ممكن تعاني من الم اثناء البلع ، بالاضافة لالتهاب اللسان والتهاب الفم.

علامات تحذيرية لصحتك.7

8- مشاكل الجلد والضوافر:

التهاب الجلد الحلئي مرتبطين بعدم تحمل الجلوتين ، والاعراض عادة بتشمل الحكة, الطفح الجلدي اللي بتظهر في مناطق زي الايدين, الجذع, الوجه, الارداف, المرفقين, خط الشعر ، بالاضافة لضعف وهشاشة الاظافر.

ومشاكل الجلد التانية كمان زي الاكزيما بتشير لرد فعل مرتبط بالجلوتين.

علامات تحذيرية لصحتك.8

9- براز طافي فوق الماية:

البراز عادة بينزل تحت مش بيطفو فوق الماية ، الا انه بعض التغييرات في جسمك ممكن تسبب طفو البراز ، بعض الاطعمة اللي بتاكليها ممكن تسبب في تكون الغازات في البراز ، وده يمنعه انه ينزل تحت.

وعادة البراز الطافي فوق الماية مش مصدر قلق ، ولكن ممكن تفكري في تقليل اطعمة زي الفاصوليا, اللبن, التفاح ، لانها ممكن تسبب الغازات.

علامات تحذيرية لصحتك.9

10- الشعور بالبرد طول الوقت:

مع تحول الجو للبرودة ، طبيعي انك تحسي بالبرد ، ولكن لو لقيتي نفسك دايما عايزة بطانية اضافية او تدفئة زيادة ، ده ممكن يكون علامة على انخفاض انتاج الغدة الدرقية ، انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية ممكن يأدي لابطاء عملية التمثيل الغذائي في جسمك ، وده هيخليكي تحسي بالبرد حتى في غرفة دافية ومريحة.

والحالة دي معروفة باسم قصور الغدة الدرقية ، ممكن تسبب اعراض تانية زي التعب وزيادة الوزن ، ولو شكيتي بوجود مشكلة في الغدة الدرقية ضروري تستشيري دكتور متخصص عشان تاخدي العلاج المناسب.

في النهاية الاهتمام بأشارات الجسم مهم جدا لاكتشاف المشاكل الصحية المحتملة في وقت مبكر ، ومنع حدوث مشاكل اكتر خطورة في المستقبل.