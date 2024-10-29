نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ومائل للحرارة خلال النهار على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، بينما يكون حارًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الشبورة المائية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك شبورة مائية تظهر في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار

أعلنت الهيئة عن التوقعات بخصوص موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، مشيرة إلى أن يوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر 2024، ستبدأ فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة عدم الاستقرار

وأشارت الهيئة إلى أنه ابتداءً من يوم الجمعة، الموافق 1 نوفمبر 2024، ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية في بعض الأحيان، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وستتأثر مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وكذلك جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الأمطار المتوقعة في نهاية الأسبوع

من المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يوم السبت، الموافق 2 نوفمبر 2024، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الأربعاء، فقد جاءت على النحو التالي: