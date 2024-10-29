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مواعيد قطارات "بنها-المنيا" خلال التوقيت الصيفي: تفاصيل الرحلات وأوقات الوصول

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي خط الصعيد "بنها-المنيا" خلال التوقيت الصيفي، والذي يشمل القطارات المكيفة وقطارات النوم والقطارات الروسية. 

تنطلق القطارات من محطة بنها مرورًا بعدد من المحطات الرئيسية والفرعية، وصولًا إلى محطة المنيا.

محطات خط "بنها-المنيا"

يشمل خط سير القطارات المارة من بنها إلى المنيا عدة محطات رئيسية وفرعية، أبرزها: شبرا الخيمة، مصر، العياط، الواسطي، بني سويف، الفشن، مغاغة، ومحطة المنيا النهائية.

جدول مواعيد قيام ووصول قطارات "بنها-المنيا":

رقم القطار تاريخ الرحلة وقت القيام محطة الوصول وقت الوصول أولى مكيفة ثانية مكيفة ثالثة مكيفة ثالثة تهوية
164 29-10-2024 02:35 م المنيا 07:05 م 0 0 0 0
1008 29-10-2024 10:20 م المنيا 02:25 ص 0 0 0 0

ملاحظات هامة:

  • القطارات المذكورة هي جزء من خدمة السكك الحديدية التي تسعى لتوفير وسائل نقل مريحة بين الوجه البحري والوجه القبلي.
  • ينصح المسافرون بالتحقق من مواعيد الرحلات وتفاصيل الحجوزات قبل التوجه إلى المحطة، لتجنب أي تغييرات قد تطرأ على الجدول الزمني.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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