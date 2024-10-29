نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات "بنها-المنيا" خلال التوقيت الصيفي: تفاصيل الرحلات وأوقات الوصول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي خط الصعيد "بنها-المنيا" خلال التوقيت الصيفي، والذي يشمل القطارات المكيفة وقطارات النوم والقطارات الروسية.
تنطلق القطارات من محطة بنها مرورًا بعدد من المحطات الرئيسية والفرعية، وصولًا إلى محطة المنيا.
محطات خط "بنها-المنيا"
يشمل خط سير القطارات المارة من بنها إلى المنيا عدة محطات رئيسية وفرعية، أبرزها: شبرا الخيمة، مصر، العياط، الواسطي، بني سويف، الفشن، مغاغة، ومحطة المنيا النهائية.
جدول مواعيد قيام ووصول قطارات "بنها-المنيا":
|رقم القطار
|تاريخ الرحلة
|وقت القيام
|محطة الوصول
|وقت الوصول
|أولى مكيفة
|ثانية مكيفة
|ثالثة مكيفة
|ثالثة تهوية
|164
|29-10-2024
|02:35 م
|المنيا
|07:05 م
|0
|0
|0
|0
|1008
|29-10-2024
|10:20 م
|المنيا
|02:25 ص
|0
|0
|0
|0
ملاحظات هامة:
- القطارات المذكورة هي جزء من خدمة السكك الحديدية التي تسعى لتوفير وسائل نقل مريحة بين الوجه البحري والوجه القبلي.
- ينصح المسافرون بالتحقق من مواعيد الرحلات وتفاصيل الحجوزات قبل التوجه إلى المحطة، لتجنب أي تغييرات قد تطرأ على الجدول الزمني.