نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات "بنها-المنيا" خلال التوقيت الصيفي: تفاصيل الرحلات وأوقات الوصول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد قطارات الوجه القبلي خط الصعيد "بنها-المنيا" خلال التوقيت الصيفي، والذي يشمل القطارات المكيفة وقطارات النوم والقطارات الروسية.

تنطلق القطارات من محطة بنها مرورًا بعدد من المحطات الرئيسية والفرعية، وصولًا إلى محطة المنيا.

محطات خط "بنها-المنيا"

يشمل خط سير القطارات المارة من بنها إلى المنيا عدة محطات رئيسية وفرعية، أبرزها: شبرا الخيمة، مصر، العياط، الواسطي، بني سويف، الفشن، مغاغة، ومحطة المنيا النهائية.

جدول مواعيد قيام ووصول قطارات "بنها-المنيا":

رقم القطار تاريخ الرحلة وقت القيام محطة الوصول وقت الوصول أولى مكيفة ثانية مكيفة ثالثة مكيفة ثالثة تهوية 164 29-10-2024 02:35 م المنيا 07:05 م 0 0 0 0 1008 29-10-2024 10:20 م المنيا 02:25 ص 0 0 0 0

ملاحظات هامة: