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أحمد جودة - القاهرة -

حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ26، التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعدًا لإجراء قرعة البطولة.

سحب قرعة "خليجي 26" بالكويت 9 نوفمبر

ومن المقرر أن تستضيف الكويت المسابقة خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) وحتى 3 يناير (كانون الثاني) المقبلين.



ومن المنتظر أن تشهد عملية سحب القرعة حضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وكذلك مسؤولي الاتحاد، ووفود المنتخبات الثمانية المشاركة بالمسابقة، والعديد من نجوم الكرة الخليجية.

وذكر الاتحاد الخليجي في بيان صحافي "تضاعفت وتيرة الاستعدادات في الكويت تمهيدًا لاستضافة حفل قرعة البطولة، حيث إن الاجتماعات التنسيقية مستمرة بين اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم واللجنة العليا المنظمة، ومن المقرر أن تعقد لجان البطولة اجتماعاتها على هامش القرعة، لاعتماد رؤسائها والأعضاء ووضع برامج عملها للمرحلة المقبلة".

وتعتبر النسخة الـ26 هي الرابعة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، وبمشاركة 8 منتخبات هي قطر واليمن وسلطنة عمان والسعودية والبحرين والإمارات والكويت والعراق.

وتجرى بطولة كأس الخليج على مرحلتين، بحيث تكون المرحلة الأولى هي مرحلة المجموعات، والمرحلة الثانية هي مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، وتعتمد قرعة البطولة توزيع المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، على أن يكون منتخب البلد المضيف (الكويت) وبطل النسخة الأخيرة (العراق) على رأسيهما.

ويقضي نظام البطولة بتأهل متصدر كل مجموعة وصاحب المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، على أن يقابل المتصدر في المجموعة الأولى صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور قبل النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز بها باللقب.