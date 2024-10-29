نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين تشريع الكنيست الإسرائيلي ضد "الأونروا" وتدعو المجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يهدف إلى حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والحد من قدرتها على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

موقف مصر من التشريع

في بيان رسمي، أكدت مصر أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جديدًا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واعتبرت مصر هذا التشريع استخفافًا غير مقبول بالمجتمع الدولي ومؤسساته، وخاصة الأمم المتحدة، مجددة رفضها القاطع لكافة الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة والتعويض.

دعوة مصر للمجتمع الدولي

طالبت مصر المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وعلى رأسها مجلس الأمن، باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

كما استنكرت مصر استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، مشيرة إلى أن هذا التشريع لا يستهدف فقط الفلسطينيين، بل يسعى إلى تقييد جهود الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها الأونروا للتخفيف من معاناتهم.

الأهمية الدائمة لوكالة "الأونروا"

شددت مصر على أن دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي جهة أخرى، مؤكدة أن هذه الوكالة تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، وأن إضعافها يعتبر محاولة لتصفية قضيتهم.

كما حذرت مصر من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية، والتي تتآكل تدريجيًا بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.