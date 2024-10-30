بجانب اكل الاطعمة الغنية بالحديد ، في شوية نصايح تانية هتساعد الامهات على الحفاظ على مستويات صحية من الحديد ، تابعي معانا السطور الجايه واتعرفي على 6 طرق لزيادة نسبة الهيموجلوبين اثناء الحمل.

الجسم بيتعرض لتغيرات كتير اثناء فترة الحمل ، ومنها ان تركيز الهيموجلوبين بشكل عام بينخض في الجسم ، الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمرا بينقل الاكسجين من الرئتين لباقي اجزاء الجسم ، بالاضافة انه بيتم تلبية متطلبات الطفل من الاكسجين من خلال دم الام وبالتالي ضروري ان نسبة الهيموجلوبين تكون في مستويات مناسبة ، وعادة النساء الحوامل بتتعرض لخطر الاصابة بفقر الدم في التلت التاني من الحمل بتكون مستويات الهيموجلوبين في ادنى مستوياتها ، وحسب منظمة الصحة العالمية فقر الدم بيأثر على حوالي 37% من النساء الحوامل.

مستويات الهيموجلوبين المثالية اثناء الحمل:

حسب منظمة الصحة العالمية ، مستويات الهيموجلوبين عند النساء الحوامل المفروض تكون اكتر من 11 جرام/ ديسيلتر في التلت الاول والتالت من الحمل ، واكتر من 10.5 جرام/ ديسيلتر في التلت التاني ، وغالبا مستويات الهيموجلوبين المنخفضة اثناء الحمل بتكون مرتبطة بانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة.

كمان ارتفاع مستويات الهيموجلوبين بشكل مفرط ممكن يشكل خطر ، ومش بالضرورة يكون معناه مستويات جيدة من الحديد ، عشان كده لازم تكوني حذره للحفاظ على مستوى الهيموجلوبين المثالي اثناء الحمل.

طرق لزيادة نسبة الهيموجلوبين اثناء الحمل:

1- الاطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي:

لو الهيموجلوبين عندك اقل من المستويات المثالية ، زودي من اكل الاطعمة الغنية بالحديد اثناء الحمل ، انتي محتاجة حوالي 27 ملليجرام من الحديد يوميا ، وعشان تحققي ده لازم تدخلي الاطعمة دي في نظامك الغذائي.

- الخضروات والفواكه: السبانخ, البقدونس, براعم بروكسل, اللفت, البسلة, البروكلي, الكرنب, الهليون, الكرنب, الفلفل الاخضر, الطماطم ، وفي الفواكه ممكن تاكلي البرتقان, التفاح, المشمش, التين, البرقوق.

الفواكه المجففة والمكسرات: الزبيب, الفول السوداني, اللوز, التمر (يعتبر وجبة خفيفة مثالية لانه غني بالحديد والمعادن المفيدة), التين المجفف, البندق.

- الحبوب والخبز: هيكون مفيد اكل جنين القمح, الحبة السودا, القمح, الشعير, الشوفان والحبوب والخبز المدعم بالحديد.

ملحوظة: ممكن تاكلي كل انواع الكبدة ، ماعدا كبدة السمك ، اثناء الحمل كمصدر غني بالحديد ، ولكن مع ذلك حددي اكلها مرة واحدة بس في الاسبوع.

- الفراخ والمأكولات البحرية: البيض, الفراخ, الكبدة, اللحمة البقري, اللحمة الضاني ، المأكولات البحرية زي المحار, السردين, التونة, الجمبري.

بعض الاطعمة التانية اللي ممكن تساعدك على تحسين مستويات الهيموجلوبين هي جوز الهند, زبدة الفول السوداني, الشوكولاتة.

طرق لزيادة نسبة الهيموجلوبين اثناء الحمل.1

2- الاطعمة الغنية بفيتامين سي:

اكل فيتامين سي اثناء الحمل ضروري لدعم وظائف الجسم المختلفة ، فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد في الاكل ، وده بيزود من انتاج الهيموجلوبين في الجسم ، ومن مصادر فيتامين سي القرنبيط, الفلفل الاخضر, الشمام, الفراولة, الكيوي, عصير الطماطم, البطاطس.

طرق لزيادة نسبة الهيموجلوبين اثناء الحمل.2

3- الاطعمة اللي المفروض تمنعيها مع المكملات الغذائية:

ابعدي عن حاصرات الحديد مع مكملات الحديد ، لانها ممكن تمنع امتصاص الحديد ، ممكن تاخديها بعد فترة من الوقت ، ومن الاطعمة دي الزبادي, الجبن, الايس كريم, اللبن, الشاي, القهوة.

4- الادوية والمكملات الغذائية:

الدكاترة عادة بيكتبوا مكملات حديد على حسب مستوى الهيموجلوبين عندك ونظامك الغذائي.

ملحوظة: لو حبوب الحديد مع الاكل بتسبب لك اضطراب في معدتك ، ماتاخديش الحبوب دي ابدا مع منتجات الالبان او مكملات الكالسيوم.

- عن طريق الفم او عن طريق الوريد: ممكن تاخدي مكملات الحديد عن طريق الفم ، لكن لو مش بتقدري تتحملي الحديد عن طريق الفم ، ممكن تاخديه عن طريق الوريد.

- الفيتامينات: مهم كمان انك تاخدي فيتامينات زي فيتامين ب 12 ، لان نقص الحديد ممكن يخفي نقص الفيتامينات ، والطريقة الاكتر امان للحفاظ على مستوى صحي للهيموجلوبين هي اتباع نظام غذائي صحي طول فترة الحمل.

نصيحة سريعة: ممكن تاخدي مكملات الفيتامينات والمعادن المتعددة قبل الولادة واللي بتحتوي على نسبة اعلى من حمض الفوليك لزيادة مستوى الهيموجلوبين اثناء الحمل.

طرق لزيادة نسبة الهيموجلوبين اثناء الحمل.3

5- امتى تروحي للدكتور؟

انخفاض مستويات الهيموجلوبين ممكن تأدي كمان لظهور علامات واعراض تانية اللي ممكن تحتاج لزيارة الدكتور.

- اللثة والجلد الشاحب.

- ضعف العضلات والتعب.

- الصداع المتكرر.

- اضطراب نبضات القلب.

- صعوبة في التركيز.

- صعوبة في التنفس.