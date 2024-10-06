انت الأن تتابع خبر الم فى المعدة لا يطاق والتهابات يبقى بتعانى من جرثومة المعدة ومشروب بـ5 جنية هيخلصك منها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للتخلص من علامات جرثومة المعدة يجب الالتزام بنظام غذائي سليم والحرص على تناول المشروبات الطبيعية الأساسية، مثل عرق السوس الذي يقاوم البكتيريا المسؤولة عن جرثومة المعدة وفقا لما ذكره الدكتور سعيد شلبي طبيب الأمراض الباطنية، أكد استشاري أمراض الكبد أن بكتيريا المعدة هي مرض ناتج عن انتقال بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري إلى الجهاز الهضمي بسبب تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة، هذه البكتيريا تصيب الكبار والصغار على حد سواء حيث تتكاثر في جدران المعدة مما يؤدي إلى حدوث التهابات وآلام شديدة في البطن،

ومع ذلك هناك نبات طبيعي يساعد المريضة في تخفيف آلامها إذا استمرت:

مشروب عرق السوس يعتبر علاجا طبيعيا لمكافحة بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

كما أنه يساهم في منع هذه البكتيريا من الالتصاق بجدار المعدة مما يؤدي إلى مشاكل في المعدة.

يشتهر أيضا بعلاج قرحة المعدة.

وفقا لشلبي من المهم تناوله بانتظام للتخلص من الآلام الناتجة عن بكتيريا المعدة.

طرق الوقاية

يمكن الوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة عن طريق الالتزام بعدد من الإرشادات وهي كما يلي:

تجنب الأطعمة والمشروبات الملوثة.

تجنب تناول البهارات والأطعمة الحارة.

تجنب تناول الأطعمة غير المطبوخة جيدا.

التوقف عن التدخين.

تجنب الضغط والتوتر النفسي.

ابتعد عن استهلاك الكافيين الموجود في القهوة ومشروبات الطاقة.

الحرص على النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين بشكل جيد قبل تناول الطعام.

يعاني المريض من علامات معينة عند الإصابة بجرثومة المعدة ومنها: