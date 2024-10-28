شكرا لاهتمامك لمعرفة ما هو موعد عرض الحلقة 168 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يتساءل عشاق المسلسل عن موعد عرض الحلقة 168 من الجزء السادس، فقد تم تأجيل عرض الحلقة لمدة أسبوع ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هو موعد عرض الحلقة 168 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس.

موعد عرض الحلقة 168 من قيامة عثمان

يتم عرضها على قناة ATV التركية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا. كما انها تعرض على قناة الفجر الجزائرية مساء الخميس في تمام الساعة التاسعة، مما يتيح متابعة الحلقات بشكل مباشر أو مؤجل وفق التوقيت المناسب.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامه عثمان الموسم السادس

تتيح ATV التركية بث المسلسل للجمهور باللغة الأصلية، فيما تقدم قناة الفجر الجزائرية النسخة المدبلجة.

ترددات قناة ATV التركية على نايل سات

تردد 10796

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي.

تردد القناة على عرب سات

تردد 12692

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي.

ترددات قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

تردد 12645

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد القناة على عرب سات