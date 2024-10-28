شكرا لاهتمامك لمعرفة “اضبط الأن”.. تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 لمتابعة أفضل الأفلام والبرامج الوثائقية بجودة عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

سنقدم لكم من خلال السطور القادمه تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، فهي من القنوات التي تحظي بشعبيه واسعه في العالم كله وليس فقط في الوطن العربي، وهي احدى القنوات التابعه لمنظمه ناشيونال العالميه،و تبث المحتوى الخاص بها باكثر من لغه على مستوى العالم، ففي الوطن العربي على مثيل المثال تبث المحتوى الخاص بها عن طريق قناه ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي، ومن خلال المقاله التالي يقدم لكم موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” معرفة تردد القناه عبر النايل سات والعرب سات تابع قراءه الستوره القادمه للاطلاع على تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك نايل سات.

تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات، هي الخيار الامثل دائما للاشخاص الذين يبحثون عن قنوات تلفزيونيه تهتم ببث محتوى وثائقي وثقافي على شكل افلام وبرامج، وتتميز القناه ببث محتوى وثائقي عن الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ،على مدار الـ24 ساعه بدون انقطاع او تشويش، ووتميز القناة بجودة الصوت والصورة العالية، اضف الى ذلك الى كونها قناه مجانيه يمكنك ضبطها بسهوله على جهاز التلفاز الخاص بك بدون دفع اي رسوم او ضرائب سواء عبر القمر الصناعي نايل سات او العرب سات فقط كل ما عليك هو ادخال البيانات التاليه على جهازك:ـ

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات بجودة عالية:

جاء التردد الخاص بالقناة هو: 11226.

جاء معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

جاء معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو:ـ أفقي .

جاء معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

جودة القناة :ـ SD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024 عبر القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية:ـ

جاء التردد الخاص بالقناة هو: 11411.

جاء معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: افقي.

جاء معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 30000.

جاء معامل التصويب الخاص بالقناة هو:ـ 5/6.

جودة القناة:ـ HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024 عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية: