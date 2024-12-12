نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توجه تعليمات مشددة بالمدارس الرسمية لغات بشأن اليوم الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا، لمديريات التربية والتعليم بشأن جميع المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات، بشأن المتابعة الميدانية للمدارس على أرض الواقع، ومدي تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية من الوزير في المدارس، والمستجدات في منظومة العملية التعليمية وما تسعي اليه الوزارة من تحقيق التقدم والرقي للمعلم والطالب والمدرسة ككل.



وأكد الخطاب، أنه في أطار ما اسفرت عنه المتابعة الدقيقة والمستمرة للمدراس الرسمية لغات والمتميزة لغات من قبل الإدارة العامة للمدراس الرسمية لغات والمتميزة لغات منذ بداية العام الدراسي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ حتى تاريخه من وجود بعض الملاحظات بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات على مستوي الجمهورية.

شدد الخطاب، على التأكيد على ضرورة الالتزام من قبل مديري المدراس الرسمية لغات والمتميزة لغات بالتالي:

1- المعلم قيمة تربوية داخل المنظومة التعليمية ويجب الاحترام المتبادل بين المعلم والادارة والطلاب وأولياء الأمور.

٢- ضرورة غلق باب المدرسة بداية من اليوم الدراسي حتى انصراف الطلاب وعدم السماح لدخول أي ولي أمر إلى بميعاد محدد مع مدير المدرسة وتحديد وقت للمقابلة من خلال عمل دفتر زيارات الأولياء الأمور مع مسئول الأمن.

٣- ضرورة تواجد مسئول امن للبوابة مع دفتر الأمن الخاص بالمدرسة وتدوين كل زائر بالمدرسة وان يكون الدفتر

موقع ومحموم من مين اسيد سير سرية، وضع خدم السماح بدجوان اي ولي أمر داخل المدرسة تحت أي ظرف الا من خلال إدارة المدرسة

٤ـ التأكيد على سلامة سور المدرسة بالكامل من قبل السيد مدير المدرسة وتأمينه من الطلاب وفي حال وجود أي شرخ بالسور يتم ابلاغ الادارة فورًا واتباع القواعد المنظمة لذلك لإصلاحه.

٥ـ ضرورة التزام مدير المدرسة بمتابعة الاشراف اليومي للمدرسة ككل والتأكد من الاشراف على الاماكن التي

لا يوجد بها طلاب مثل السطح - فصول خالية -.. وغيرها، مع وضع خطة لتأمين الطلاب داخل المدرسة والعاملين بها.

يمنع منعًا باتا خروج أي من العاملين بالمدرسة اثناء وقت العمل رسمي الا من خلال اذن رسمي وبمعرفة مدير المدرسة، والتأكيد على نظافة الحمامات والمدرسة ككل والأشراف عليها، مع ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي للطلاب وتطبيقها للمحافظة على السلوك العام للطالب والمدرسة ككل.