حصاد محمد صلاح في الدورى الإنجليزى قبل الجولة الثامنة.. 8 مساهمات تهديفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - يقدم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مردودًا ممتازًا خلال الموسم الحالي بعدما استطاع قيادة الريدز لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

ونجح محمد صلاح في المساهمة تهديفيًا بواقع 8 أهداف بالمناصفة بين ما سجله أو عدد التمريرات الحاسمة التي قدمها لزملائه.

ووفقًا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي حقق محمد صلاح أرقامًا متميزة خلال أدائه الموسم الحالي في البريميرليج خاصة مع تصدر الريدز لجدول ترتيب المسابقة.

حصاد محمد صلاح في الدورى الإنجليزى قبل عودة المنافسات كالتالي:

عدد المباريات: 7

عدد الانتصارات: 6

عدد الخسائر: 1

عدد الأهداف: 4

عدد الأسيست: 4

عدد العرضيات: 9

عدد التسديدات: 22

التسديدات على المرمى: 15

فرص كبيرة ضائعة: 4

عدد التسلل: 2

عدد الأخطاء: 2