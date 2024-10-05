نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يهنئ المعلمين المصريين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة والتحية والتقدير للمعلمين المصريين، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يُحتفل به في 5 أكتوبر من كل عام.

تقدير للمعلم المصري

شدد الوزير على أهمية المعلم المصري، الذي يعتبر صاحب رسالة سامية وعمادًا أساسيًا في بناء الأمة، حيث تُلقى على عاتقه مسؤولية إعداد أجيال تقود المستقبل.

وعبّر عن إعجابه وتقديره للمعلمين الذين يسهمون في تقديم رسالة العلم للطلاب، وغرس القيم والمبادئ بصدق وإخلاص.

دعم وزارة التربية والتعليم

أكد عبداللطيف على دعم وزارة التربية والتعليم والدولة المصرية للمعلم المصري، مشيرًا إلى حرصها على تقديم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء رسالتهم التعليمية على أفضل وجه.

وذكر أن الوزارة تسعى لضمان حياة كريمة للمعلمين، مما يساهم في تحسين جودة التعليم المقدمة للطلاب.