جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للالزهايمر

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت كلية الطب باليوم العالمي للالزهايمر، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية عن مرض أ

الزهايمر.

تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئةو أ.د. علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات وأ.د. هالة سمير سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د. منار مصطفي عادل مأمون، رئيس قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار.

تضمنت الإحتفالية عدة محاضرات توعوية للمجتمع ومقدمي الخدمة الطبية، حيث قدمت أ.د غادة محمد مراد، أستاذ ورئيس قسم التمريض النفسي والصحة النفسية جامعة عين شمس والأمين العام لجمعية الزهايمر مصر محاضرة حول أنشطة وخدمات جمعية الزهايمر مصر، وتحدثت عن تاريخ إنشاء الجمعية ودورها في رفع الوعي المجتمعي.

كما ألقي أ.د. محمد شوقي خاطر الأستاذ بقسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار محاضرة تفاعلية بعنوان: احمي نفسك من مرض الألزهايمر، سلط من خلالها الضوء على أهمية الحياة الصحية والتواصل الفعال للحمياة من مشاكل الذاكرة.

ثم ألقت أ.م.د هبه جمال صابر الأستاذ المساعد بقسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار محاضرة بعنوان: ألزهايمر مش بس نسيان...التغيرات النفسية والسلوكية، تحدثت فيها عن الأعراض النفسية والتغيرات السلوكية التي تصاحب مرض ألزهايمر وكيفية التعامل معها.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود كلية طب جامعة عين شمس في تعزيز التوعية المجتمعية عن مرض ألزهايمر.