إجراء قانوني ضد متهمين بغسل 170 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 11:35 صباحاً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية والبناء) .

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (170 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.