انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر.. موعد ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، أجواء خريفية مستقرة، حسبما أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بينما يكون الطقس ليلا مائل للحرارة رطب، حيث بدأ فصل الخريف رسميا يوم 22 سبتمبر ويستمر لمدة 89 يوما.

حالة الطقس اليوم

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة معتدلة، حيث أن فصل الربيع الأساسي على مصر يكون هو النصف الأول من فصل الخريف.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفت إلى أن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع تتراوح ما بين 32 إلى 33 على القاهرة الكبرى، وأعلى درجة حرارة مسجلة على محافظات الصعيد تصل إلى 37 درجة، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 22 درجة، موضحا أن الكتل الهوائية الشمالية هى السبب في اعتدال درجات الحرارة.

هل توجد فرص سقوط أمطار؟

وأشار إلى أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار اليوم، ومن الوارد مع نهاية الأسبوع تعود فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون خفيفة وغير مؤثرة، منوها بأن مع بداية الأسبوع المقبل قد نشهد ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل درجتين لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة.

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