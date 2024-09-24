نقيب المعلمين يشهد حفل تكريم المحالين للتقاعد بميت غمر

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أحمد جودة - القاهرة - شهد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الثلاثاء، احتفالية تكريم ٣٤٠ من المعلمين المحالين للتقاعد، بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر برئاسة عادل حاحه رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر والأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية.

حضر الاحتفالية كل من محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، وياسر عرفات الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، وحامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، وسيد علي الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية، وعادل حاحه رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر والأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية، وعدد من أعضاء النقابة الفرعية بميت غمر، ورؤساء اللجان النقابية التابعة للنقابة الفرعية بميت غمر.

وفي مستهل كلمته، أعرب الزناتي عن تقديره للعمر والعطاء والإنجازات التي قدمها المعلمين المكرمين طوال سنوات خدمتهم، وما بذلوه من جهد دؤوب حب للوطن ودعما له ودورهم الفاعل في تنشئة الأجيال.



وأضاف نقيب المعلمين أن المكرمين كانت لهم لحظات عطاء رسخت في أذهان الألاف من أبناء مصر الذين انطلقوا في ربوعها ما بين مهندسين واطباء وعلماء وأدباء ومفكرين وغيرهم، مشيرا إلى أنه في كل مرفق من مرافق الدولة سنجد نبتة طيبة من زرعكم وغرسا طاهرا رويتموه علما وحكمة وتأديبا وتعليما.

وتوجه الزناتي بخالص الشكر وعظيم الامتنان، للنقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر، التي تغمرنا كل عام بالمشاركة في هذا التكريم الرائع.

وفي ختام الحفل، أهدى عادل حاحه رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر، المصحف الكريم للأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين، ودرع النقابة الفرعية لنقيب معلمي مصر وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، ثم تكريم المعلمين المحالين للتقاعد وأهدائهم درع النقابة الفرعية بميت غمر.