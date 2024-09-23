نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهلة جديدة لاستلام الأراضي السكنية الصغيرة من هيئة المجتمعات العمرانية: تعرف على الشروط والتفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة إضافية لمدة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة.

تأتي هذه المهلة ابتداءً من تاريخ الإعلان في الجرائد اليومية، وهي تشمل أراضي مشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج التي تم إلغاؤها بسبب عدم الاستلام، فيما لا تشمل أراضي «ابني بيتك».

شروط الاستفادة من المهلة

سريان مهلة التنفيذ: المهلة تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام. شغور قطعة الأرض: يجب أن تكون الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها لشخص آخر. التنازل عن القضايا: يشترط التنازل عن أي قضايا مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة بشأن قطعة الأرض. سداد المبالغ المستحقة: يتوجب سداد أي مبالغ مستحقة على الأرض، بما في ذلك الأعباء المالية منذ تاريخ استحقاقها حتى تاريخ السداد. عدم استرداد المبالغ: يشترط عدم استرداد المبالغ المسددة سابقًا لصالح قطعة الأرض.

استثناءات المهلة:

لا تسري هذه المهلة على قطع الأراضي التي تم إعادة التعامل عليها وفقًا للأسعار الحالية والتي تم بالفعل سداد قيمتها.

لا تشمل التيسيرات أراضي مشروع «ابني بيتك».

أهداف القرار

يهدف القرار إلى تسهيل عملية استلام الأراضي السكنية الصغيرة ومنح المواطنين فرصًا إضافية لإتمام إجراءات الاستلام في ظل ظروف معينة، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الهيئة وسداد المستحقات المالية.