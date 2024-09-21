ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة في حملة أمنية بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (دمياط – الأقصر- قنا – الشرقية – المنوفية- شمال سيناء – البحيرة– الفيوم – المنيا- جنوب سيناء) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن دمياط

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة ، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

ضبط تشكيل عصابى مكون من(3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط ).. وبحوزتهم (6 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2,250كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار).

ضبط تشكيل عصابى مكون من(3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط ).. وبحوزتهم (20 كيلو جرام لمخدر البانجو –

2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش– فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سيارة).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمياط الجديدة وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كيلو جرام لمخدر الحشيش- طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد) ، وبحوزته (8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

مديرية أمن الأقصر

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصران إجراميان "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الأقصر ).. وبحوزتهما (1,8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وطلقة لذات العيار).

مديرية أمن قنا

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا).. وبحوزتهما (1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة).. وبحوزته (كمية لمخدرى"الحشيش، الشابو " - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار و2 خزينة).

مديرية أمن الشرقية

ضبط تشكيل عصابى ضم (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق).. وبحوزتهما ( كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيدرو - طبنجة – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق).. وبحوزتهما ( كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- بندقية خرطوش – فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا).. وبحوزته ( كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدرى "الحشيش- الآيس"- طبنجة).

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط تشكيل عصابى مكون من(3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحسنة، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرى "الأفيون - الحشيش"- عدد من الاقراص المخدرة).

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابى ضم (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرتى "مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة ، قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية").. وبحوزتهما ( 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين – الآيس" – ميزان حساس - بندقية خرطوش – فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط تشكيل عصابى ضم (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزتهما (2,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش – فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).

مديرية أمن الفيوم

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبشواى.. وبحوزته (7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن المنيا

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص).. وبحوزته

( 12كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة سانت كاترين).. وبحوزته

(5,3 كيلو جرام بذور أفيون).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من ( 4 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.