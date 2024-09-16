الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان مولد النور خلال حفل المولد النبوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 02:35 مساءً - شهدت فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "مولد النور" عن حياة النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

يحضر الاحتفالية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف.