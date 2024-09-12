بيت مصر في باريس يستضيف الملتقى الأول للكتاب العربي في فرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - في إطار الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز حضور الثقافة العربية في مختلف الأوساط الدولية، يستضيف بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس "الملتقى الأول للكتاب العربي في فرنسا" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وخلال حفل افتتاح الملتقى الذي حضره العديد من السفراء العرب ونخبة من الأدباء والكتاب والمفكرين العرب والفرنسيين، ألقى السفير علاء يوسف كلمة أكَّد فيها أن استضافة بيت مصر للملتقى في نسخته الأولى تؤكد مجدداً حرص مصر البالغ على تعزيز حضور الثقافة العربية والترويج لها خارج أُطرها التقليدية وحدودها الوطنية. ونوَّه إلى أن الثقافة العربية كانت على مر العصور - ولا تزال- رافداً رئيسياً للحضارة الإنسانية ساهم في تشكيل الوعي البشري في مختلف العلوم والفنون والآداب، موكداً أن تنظيم هذا الملتقى يُشكل حلقة جديدة من حلقات التواصل الحضاري بين العالم العربي وفرنسا بما لهما من إرث ثقافي ممتد على مدار القرون الماضية.

كما تحدث خلال حفل الافتتاح كل من السفير ناجي ابو عاصي سفير جامعة الدول العربية في فرنسا، والسفيرة هالة ابو حصيرة سفيرة فلسطين في باريس باعتبار فلسطين ضيف شرف هذا الملتقى الأول، والمستشارة الدبلوماسية لرئيس معهد العالم العربي في باريس إيناس بن كُريم، فضلاً عن الكاتب علي المرعبي مدير عام مجلة "كل العرب" التي تنظم الملتقى. وتخلَّل حفل الافتتاح مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والشعرية التي تعكس ثراء وتنوع الثقافة العربية. ومن المقرر أن يشهد الملتقى إقامة العديد من الأنشطة الثقافية، من بينها عدد من الندوات الثقافية، بالإضافة إلى عرض لوحات فنية لعدد من الفنانين العرب.