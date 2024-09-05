نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فضائح في لجنة القيد بنقابة الصحفيين: اتهامات بمجاملة سياسيين وتجاوزات في المعايير المهنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة عن تجاوزات خطيرة في لجنة القيد الأخيرة بنقابة الصحفيين، حيث تم تمرير أسماء بعض المتقدمين رغم عدم استيفائهم للمعايير المهنية المطلوبة. ووجهت الاتهامات لرئيس لجنة القيد، هشام يونس، بمجاملة رفقاء سياسيين من تيارات يسارية وناصرية، على حساب مبادئ العدالة والمهنية التي يروج لها.

من بين تلك التجاوزات، قبولك ابن الإعلامي ح ع، رغم عدم امتلاكه أرشيفًا صحفيًا كافيًا، حيث قدم خمس ورقات فقط كدليل على عمله الصحفي، وهو ما أثار استغراب وسخرية بعض أعضاء اللجنة مثل أيمن عبدالمجيد وحسين الزناتي. ورغم اعتراضاتهم، نجح ابن ح ع في الحصول على العضوية بعد تدخلات سياسية من شخصيات بارزة مثل حمدين صباحي، الذي تواصل مع نقيب الصحفيين خالد البلشي وهشام يونس للضغط من أجل تمرير اسمه.

وفي حادثة أخرى، تم تغيير نتيجة أ أ، المتقدم عن جريدة الكرامة، من مرفوض إلى مؤجل، رغم افتقاره إلى أرشيف صحفي كافٍ. وكشفت المصادر أن دويدار يعمل في مستشفى معهد الكبد بالمنصورة وتم التحايل على أوراقه لتسهيل قبوله في النقابة، بدعم من شخصيات سياسية مثل الدكتور جمال شيحة، وحمدين صباحي، والنائب أحمد الشرقاوي، حيث لعبوا دورًا في تسهيل قبوله مكافأة لدوره في حملة المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي.

كما أصدر عدد من شباب حزب الكرامة بيانًا ينتقدون فيه التعيينات في جريدة الكرامة، مشيرين إلى تجاوزات مالية وإدارية شملت تعيين 36 شخصًا من أقارب رئيس تحرير الجريدة والقائم بأعمال رئيس الحزب، من بينهم أقارب من قريته بطوخ في القليوبية.

وفي سياق آخر، تم تسليط الضوء على حصول أ أ، بائع الكتب المعروف في المنصورة، على عضوية النقابة رغم عدم ممارسته للصحافة، وذلك بمجاملة من حمدين صباحي لدوره في الحملات الانتخابية للحزب.

تثير هذه الاتهامات جدلًا واسعًا حول نزاهة لجنة القيد، وتطرح تساؤلات حول مستقبل مهنة الصحافة في ظل تلك الممارسات.