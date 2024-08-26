تقارير صحفية: محمد عبد المنعم فى نادى نيس خلال ساعات بعد إصدارة تأشيرة فرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 06:44 مساءً - كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الاثنين، اقتراب الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، من السفر إلى فرنسا للتوقيع الرسمي مع فريق نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للموسم الحالي 2024_2025.

وأكدت صحيفة "نيس ماتان" المهتمة بأخبار النادى أن محمد عبد المنعم حصل على تأشيرته للسفر إلى فرنسا، وسيصل في الساعات القادمة من أجل إتمام الصفقة.

في الوقت نفسه، كشفت الصحيفة أن نادى نيس توصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني لضم المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو على سبيل الإعارة مع خيار شراء بقيمة حوالي 20 مليون يورو، ليصبح الصفقة الرابعة بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو، وفي انتظار وصول محمد عبد المنعم من النادى الأهلى.

فيما أوضح رئيس نادي نيس جان ريفير، في وقت سابق أن محمد عبد المنعم سبب تعطل الإعلان الرسمي عن الصفقة هو التأشيرة التي سيحصل عليها.

ويترقب نيس وصول عبد المنعم بعد التعثر في أول جوليتن بالدوري الفرنسي حيث خسر أمام أوكسير بنتيجة 2-1، وتعادل مع تولوز 1-1 في أول جولتين من الدوري الفرنسي علي الترتيب.

وأنهى محمد عبد المنعم كل الإجراءات الخاصة بانضمامه إلى نيس الفرنسي، ويتبقى فقط الحصول على التأشيرة الخاصة بالسفر إلى فرنسا لبدء مشواره مع النادي الفرنسي.

وانتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي مقابل 4 ملايين و300 ألف دولار، بخلاف مليون دولار إضافية بخلاف 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.