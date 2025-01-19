مال وأعمال

شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025

0 نشر
0 تبليغ

  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 1/11
  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 2/11
  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 3/11
  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 4/11
  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 5/11
  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 6/11
  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 7/11
  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 8/11
  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 9/11
  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 10/11
  • شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 01:17 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال أحمد خيري رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة إن تو ميتالز القابضة المالكة لشركة AKH GOLD LIMITED، إنها بصدد إقرار الميزانية السنوية ومن ضمنها الاستثمارات الموجهة إلى السوق المصرية. وتشير التصورات إلى أنها ستكون في حدود 5 ملايين دولار لعام 2025 بمنطقة امتيازها بالصحراء الشرقية، وهي نفس قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في عام 2024.

predco_adv_2021

أشار خيري في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن الشركة تخطط لاستكمال عمليات التنقيب في مصر بشكل موسع لأنها العنصر الأهم في عملية الاستكشاف والتنقيب عن الذهب أو أي معدن بصفة عامة. ولفت إلى أن الشركة بدأت عمليات الحفر نهاية 2023 مع التوسع بشكل كبير في 2024.

E-Bank

ونوّه إلى أن شركة AKH GOLD LIMITED تنازلت لوزارة البترول والثروة المعدنية عن جزء من مساحة أرض حق الامتياز بما يعادل 20% من قيمة الأرض الممنوحة، طبقًا لشروط التعاقد وتجديد التراخيص.

بنك التعمير والاسكان
Editai
AYADY
BonatMisr

واستبعد نية الشركة الاستحواذ على أي مناجم جديدة في مصر، مرجعًا ذلك إلى الاكتفاء بمساحة حق امتيازها، والتي تستوعب استثماراتها المرصودة مع الرغبة في التركيز عليها بشكل أكبر.

HapiSalonWhite

وأشار رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة إن تو ميتالز القابضة المالكة لشركة AKH GOLD LIMITED، إلى أن الحكومة لم تطرح مزايدات جديدة للتنقيب عن الذهب منذ 2020 و2022، فيما أكد أن الشركة ليس لديها نية للاستحواذ على أي مزايدات جديدة في مجال أسواق الذهب أو النحاس.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما استبعد توجه الشركة للتنقيب عن أي معادن أخرى بخلاف الذهب والنحاس.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا