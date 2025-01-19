شركة AKH GOLD تستهدف استثمار 5 ملايين دولار في 2025

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 01:17 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال أحمد خيري رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة إن تو ميتالز القابضة المالكة لشركة AKH GOLD LIMITED، إنها بصدد إقرار الميزانية السنوية ومن ضمنها الاستثمارات الموجهة إلى السوق المصرية. وتشير التصورات إلى أنها ستكون في حدود 5 ملايين دولار لعام 2025 بمنطقة امتيازها بالصحراء الشرقية، وهي نفس قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في عام 2024.

أشار خيري في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن الشركة تخطط لاستكمال عمليات التنقيب في مصر بشكل موسع لأنها العنصر الأهم في عملية الاستكشاف والتنقيب عن الذهب أو أي معدن بصفة عامة. ولفت إلى أن الشركة بدأت عمليات الحفر نهاية 2023 مع التوسع بشكل كبير في 2024.

ونوّه إلى أن شركة AKH GOLD LIMITED تنازلت لوزارة البترول والثروة المعدنية عن جزء من مساحة أرض حق الامتياز بما يعادل 20% من قيمة الأرض الممنوحة، طبقًا لشروط التعاقد وتجديد التراخيص.

واستبعد نية الشركة الاستحواذ على أي مناجم جديدة في مصر، مرجعًا ذلك إلى الاكتفاء بمساحة حق امتيازها، والتي تستوعب استثماراتها المرصودة مع الرغبة في التركيز عليها بشكل أكبر.

وأشار رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة إن تو ميتالز القابضة المالكة لشركة AKH GOLD LIMITED، إلى أن الحكومة لم تطرح مزايدات جديدة للتنقيب عن الذهب منذ 2020 و2022، فيما أكد أن الشركة ليس لديها نية للاستحواذ على أي مزايدات جديدة في مجال أسواق الذهب أو النحاس.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما استبعد توجه الشركة للتنقيب عن أي معادن أخرى بخلاف الذهب والنحاس.