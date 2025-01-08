مدبولي: برامج تحفيزية لزيادة إنتاج الطاقة توفر 1.5 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تواصل جهودها لضمان استقرار قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أنه منذ بدء الأزمة العالمية، التزمت الدولة بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال، مع التركيز على تشجيع الشركات العاملة في قطاع البترول لزيادة إنتاجها.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة وضعت برامج تحفيزية للشركات، بالإضافة إلى سداد المتأخرات المستحقة عليها، مما ساهم في تعزيز نشاطها وزيادة إنتاجية الحقول القائمة.

وأضاف أن التنسيق مع الشركات أسفر عن استعادة العديد من الحقول الإنتاج الفعلي، مما أدى إلى تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات نجحت في توفير 1.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، وهي المبالغ التي كانت ستُدفع لاستيراد منتجات بترولية لتعويض تراجع الإنتاج.

كما أشاد بالدور الكبير الذي قامت به وزارة البترول في تنفيذ هذه البرامج ورفع كفاءة الحقول الإنتاجية.