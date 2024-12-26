هشام طلعت مصطفى: يجب الاستعانة بالكوادر الناجحة في وضع خطط…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - باره عريان _ أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أهمية الاستعانة بالكوادر التي حققت نجاحات في قطاعات معينة، حتى يتم القيام بدراسة أكثر عمقا من خلال هذه اللجان أو الهياكل التي سيتم إنشائها، بعد أن تجد الحكومة لها الآلية المناسبة، بهدف الوصول إلى التخطيط العلمي للمشكلة وعلاجها.

ونوه إلى وجود الكثير من الحلول لدى القطاع الخاص، والمؤسسات الناجحة، وقياداتها، حيث يتم الاعتماد عليها في حل مشكلاتها، لافتا إلى ضرورة قيام الدولة بالاستعانة بهذه الحلول، مشيرا إلى وجود أمثلة عديدة في قطاع الصناعة أثبتت نجاح باهر، مثل المهندس أحمد عز، والمهندس أحمد السويدي، وغيرهم من الكوادر التي يجب الاستعانة بها في هذا القطاع، حتى يتم وضع خطة واضحة، من شأنها تعزيز قدرة القطاع على النمو، والمساعدة في عمليات التصدير، بهدف تعويض العجز بالعملة الصعبة من خلال قطاعات متعددة، آملا أن يتم أخذ هذا الاقتراح على محمل الجد.

وأضاف خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع عدد من المستثمرين أمس، أن هناك مشكلة متمثلة في وجود عجز قيمته 22 مليار دولار في العام، والتي إذا تم حلها، ستتمكن مصر من المضى قدما بسرعة كبيرة.

وقال هشام طلعت مصطفى أنه يجب النظر إلى القطاعات المختلفة، ومن ثم يتم وضع خطة تتضمن المشكلة والحل، حتى يتم البدء في التعامل مع هذا الموضوع بشكل إيجابي، على أن تكون هذه الكوادر متواجدة من خلال هياكل محددة، ليتم الوصول إلى نتائج.