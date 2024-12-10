مؤتمر جريدة دوت الخليج.. وائل النشار: الطاقة المتجددة تمثل 11% من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:17 مساءً - فريق دوت الخليج_ صرح المهندس وائل النشار ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونيرا سيستمز” للطاقة الشمسية، بأن إجمالي قدرات الشبكة الكهربائية المصرية يبلغ حاليًا نحو 60 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أن النسبة الكبرى، حوالي 90% من هذه القدرات، تعتمد على الوقود الأحفوري.

وأوضح خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد ، أن الطاقة الشمسية تسهم بـ1674 ميجاوات فقط من القدرات الإجمالية، بما يعادل حوالي 2.3%، في حين تقترب طاقة الرياح من 1632 ميجاوات، بما يمثل النسبة ذاتها تقريبًا.

وقال إن السد العالي، ينتج 2832 ميجاوات، ما يعادل 4.6% من القدرات المركبة، مضيفًا أن إجمالي الطاقة المتجددة على الشبكة يبلغ حوالي 10%.

وتابع: “رغم أن القدرات المركبة في الشبكة الكهربائية كبيرة، إلا أن الحمل الأقصى المسجل يبلغ 34 ألف ميجاوات، مما يعني وجود فائض احتياطي كبير. ومع ذلك، فإن الطاقة المتجددة لا تزال تمثل حصة صغيرة من إجمالي الكهرباء المولدة سنويًا، التي تبلغ 216 تيراوات ساعة. من هذا الرقم، تساهم الطاقة الشمسية بـ 3 تيراوات ساعة فقط (1.3%)، وطاقة الرياح بـ 6 تيراوات ساعة (2.6%)، والسد العالي بـ 15 تيراوات ساعة (7%).”

وأشار النشار إلى أن إجمالي مساهمة الطاقة المتجددة في الكهرباء المولدة حاليًا تصل إلى 11%، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس تراجعًا عن الرؤية التي كانت قد وضعتها مصر لزيادة نسبة الطاقة المتجددة.

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وأضاف: “كان لدينا رؤية لتحقيق 20% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2010، ومثلها في 2020، إلا أن النسبة الحالية لا تزال أقل من تلك المستهدفات.”