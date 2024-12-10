علاء السوهاجي عضوا منتدبا لشركة السكر والصناعات التكاملية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:19 مساءً - محمد أحمد _ علمت “دوت الخليج” من مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعيين الكيميائي علاء السوهاجي، رئيس قطاع مصانع أبو قرقاص، عضواً منتدباً جديدا لشركة السكر والصناعات التكاملية.

ويعد السوهاجي أحد أبرز الكفاءات في القطاع، ويمتلك خبرة واسعة في إدارة العمليات الصناعية وتحسين كفاءة التشغيل، ما يؤهله لقيادة الشركة في ظل التحديات الراهنة.

كما أكدت المصادر قبول استقالة ثلاثة من الأعضاء المنتدبين بالشركة، وهم الكيميائي صلاح عمر، العضو المنتدب الفني للمصانع، والمحاسب حمدي جبه، العضو المنتدب المالي والإداري، والدكتور إبراهيم درديري، العضو المنتدب للصناعات التحويلية.

ويأتي هذا التغيير الإداري في وقت تواجه فيه صناعة السكر تحديات محلية وعالمية، من بينها تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتشير التوقعات إلي أن القيادة الجديدة ستسهم في تحسين الأداء التشغيلي للشركة من خلال تقديم حلول مبتكرة لزيادة الإنتاجية وترشيد النفقات، بما يدعم استقرار السوق المحلي ورفع كفاءة قطاع الصناعات الغذائية.