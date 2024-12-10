نعرض لكم الان تفاصيل خبر عودة الطلب الصيني تقود أسعار الذهب للصعود 1.5% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - سي ان بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.5% في تعاملات اليوم الإثنين، بعد استئناف المركزي الصيني شراء المعدن الأصفر. مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات جديدة حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.19% ليبلغ 2638.09 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 2647.99 دولاراً. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.04% عند 2660.70 دولاراً للأونصة.

وبدعم من استئناف بنك الشعب الصيني شراء المعدن الأصفر بعد توقف دام ستة أشهر، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2673.87 دولار للأونصة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 2697.30 دولار للأونصة.

وقد يعزز استئناف البنك المركزي المصري الصيني شراء الذهب في نوفمبر طلب المستثمرين الصينيين، الذي تراجع منذ أن توقف البنك عن شراء الذهب في مايو بعد قيامه بعمليات شراء لمدة 18 شهراً.

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ودفعت زيادة شراء البنوك المركزية للذهب وتيسير السياسة النقدية والتوتر الجيوسياسي الذهب إلى تحقيق مستويات قياسية متعددة هذا العام.

ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون بنسبة 87% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بالتوتر الجيوسياسي، سيطر مقاتلو المعارضة السورية على العاصمة دمشق أمس الأحد بعد هجوم خاطف دفع الرئيس بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا بعد 13 عاماً من اندلاع الحرب الأهلية.

وغالباً ما يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.9% إلى 32.21 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 2.8% إلى 955.40 دولار للأونصة. وقفز البلاديوم 4% ليسجل 994.27 دولار.