مؤتمر جريدة دوت الخليج.. وائل النشار: هيكلة الدعم المقدم للكهرباء…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - فريق دوت الخليج – قال المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية، إن هناك ضرورة لإعادة هيكلة الدعم المقدم للطاقة الكهربائية من خلال تقديم الدعم المباشر للمواد البترولية ومنها الغاز الطبيعي.

وأضاف النشار في الجلسة الثالثة بعنوان السياحة والتصدير وفرص أخرى، في مؤتمر دوت الخليج السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، أن القطاع يحتاج أيضا إلى الدعم التبادلي بين شراء الكهرباء نظرا لأن الأرقام المعلنة تم احتسابها افتراضا على الفرص البديلة، مشيرا إلى أن الدعم موجود في جهة واحدة.

ولفت إلى أن سياسات التمويل الحالية تستهدف المحطات الكبيرة في حين أن المحطات الصغيرة للطاقة الشمسية ذات جدوى اقتصادية أكبر، منوها إلى أن مصر لم تحقق مستهدفاتها منذ 10 سنوات، فضلا عن رؤيتها في 2035 للوصول إلى 42% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، في حين أنها حققت 11% فقط من مستهدفاتها في 2024.

وشدد على ضرورة إيجاد طرق للتمويل لمحطات الطاقة الشمسية أفقيا وليس رأسيا لإحداث توفير في استخدامات الطاقة وتقليل الضغط عن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أهمية تغيير السياسات الضاغطة على القطاع الخاص نظرا لأنه يضطر في بعض الأحيان إلى منافسة الحكومة.

ودعا وائل النشار إلى ضرورة تحرير قطاع الكهرباء مع تولي القطاع الخاص عمليات الإنتاج على أن تتولى الحكومة التوزيع لتقليل تكلفة موازنة الدولة.