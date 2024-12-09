مؤتمر جريدة دوت الخليج.. المهندس عمرو البطريق: أوراسكوم تطور منطقة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - فريق دوت الخليج – أعلن المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، عن توسعات جديدة للشركة تشمل تطوير ثلاث مناطق صناعية كبرى.

وكشف البطريق، خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين، عن توقيع الشركة اتفاقية حديثة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتطوير منطقة ثالثة في العين السخنة بمساحة 3.5 مليون متر مربع.

وأوضح أن عمليات التطوير في هذه المنطقة ستبدأ اعتبارًا من يناير المقبل؛ مما يمثل إضافة كبيرة لدعم الاستثمار الصناعي.

وأضاف البطريق أن الشركة بدأت نشاطها في المنطقة الصناعية الأولى بالعين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 1998.

وتابع: “نحن الآن نعمل على تطوير منطقة جديدة في أبو رواش خلف منطقة ” القرية الذكية” وعلى طريق محور روض الفرج، بمساحة تبلغ 2.2 مليون متر مربع.

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وأكد البطريق أن شركة أوراسكوم تسعى باستمرار لتوفير مناطق صناعية مجهزة بالكامل بالمرافق والبنية التحتية، ما يسهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير بيئة مواتية للنمو الصناعي.