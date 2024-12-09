مال وأعمال

مؤتمر جريدة دوت الخليج.. المهندس عمرو البطريق: أوراسكوم تطور منطقة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. المهندس عمرو البطريق: أوراسكوم تطور منطقة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - فريق دوت الخليج – أعلن المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، عن توسعات جديدة للشركة تشمل تطوير ثلاث مناطق صناعية كبرى.

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وكشف البطريق، خلال الجلسة الثالثة بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد اليوم الإثنين، عن توقيع الشركة اتفاقية حديثة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتطوير منطقة ثالثة في العين السخنة بمساحة 3.5 مليون متر مربع.

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وأوضح أن عمليات التطوير في هذه المنطقة ستبدأ اعتبارًا من يناير المقبل؛ مما يمثل إضافة كبيرة لدعم الاستثمار الصناعي.

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وأضاف البطريق أن الشركة بدأت نشاطها في المنطقة الصناعية الأولى بالعين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 1998.

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وتابع: “نحن الآن نعمل على تطوير منطقة جديدة في أبو رواش خلف منطقة ” القرية الذكية” وعلى طريق محور روض الفرج، بمساحة تبلغ 2.2 مليون متر مربع.

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وأكد البطريق أن شركة أوراسكوم تسعى باستمرار لتوفير مناطق صناعية مجهزة بالكامل بالمرافق والبنية التحتية، ما يسهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير بيئة مواتية للنمو الصناعي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. المهندس عمرو البطريق: أوراسكوم تطور منطقة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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