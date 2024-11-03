نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبو عوف تخطط لعمليات استحواذ في قطاع الوجبات الخفيفة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:19 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال أحمد عوف رئيس مجلس إدارة شركة عوف مصر المالكة للعلامة التجارية «أبو عوف»، إن الشركة تخطط لإجراء عمليات استحواذ على شركات متخصصة في الوجبات الخفيفة خلال عامي 2025 و2026.

وأضاف عوف في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة قد تلجأ إلى سيناريو آخر وهو تأسيس شركة متخصصة في الوجبات الخفيفة نظرًا لأنها تستهدف دخول هذا القطاع بقوة خلال الفترة المقبلة.

وقدّر حصة الشركة السوقية من قطاع الوجبات الخفيفة بأقل من 15%، مضيفًا: «نحتاج إلى زيادة حصتنا نظرًا لضخامة هذه السوق في مصر».

وأشار إلى أن الشركة لم تتلق أي عروض للاستحواذ على حصص جديدة منها، ويتوزع هيكل ملكيتها بين 70% للجانب الإماراتي ممثلًا في شركة أغذية الإماراتية، و30% للجانب المصري، مؤكدًا أنه لا توجد نية لبيع حصة من الشركة خلال الفترة الراهنة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة عوف مصر، أن تسجل مبيعاتها 5 مليارات جنيه تقريبًا بنهاية 2024 ومن ضمنها ما يقارب 15 مليون دولار مبيعات التصدير، بارتفاع 20% من المستهدفات الموضوعة.

ضخ 200 مليون جنيه استثمارات جديدة في 2025

وقال عوف في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه خلال عام 2024 لافتتاح نحو 60 فرعًا في مصر بجانب توسعات خارجية شملت افتتاح فرع جديد في الإمارات، فضلًا عن إضافة خطوط تعبئة في مصنع القهوة.

وكشف عن أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه أخرى خلال العام المقبل، لتوسيع شبكتها في مصر بجانب افتتاح فرعين جديدين في السعودية، فضلًا عن زيادة إنتاجية مصنع القهوة.

مخزون الشركة من مدخلات الإنتاج يكفي احتياجاتها حتى نهاية الربع الأول من 2025

ونوّه عوف إلى أن مخزون الشركة من مدخلات الإنتاج يكفي احتياجاتها حتى نهاية الربع الأول من 2025، مؤكدًا على أن الشركة لا تواجه أي معوقات في استيراد المدخلات بشكل نهائي وأن البنوك تغطي كل الاحتياجات من النقد الأجنبي.

ومن ناحية أخرى، قال إن نشاط عروض الاستحواذات من الشركات الأجنبية على أغلبية أسهم الشركات الغذائية المصرية يدل على قوة الأخيرة وتمتعها بفرص للنمو في المستقبل «عالية جدًّا» وهو ما يفتح شهية المستثمر الأجنبي لدخول السوق المصرية.