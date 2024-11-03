عاجل.. مدير صندوق النقد: نسعى لأفضل مسار للإصلاح مع مصر..…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:19 مساءً - قالت كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة المصرية إلى الوصول لأفضل مسارات الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت مدير عام الصندوق في لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات.

وأشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.

وأكدت اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.