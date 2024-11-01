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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بقيمة 51 مليار دولار.. صندوق الاستثمارات يوقع مذكرات تفاهم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - العربية.نت_ وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 5 مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 191.25 مليار ريال (ما يعادل نحو 51 مليار دولار) مع عدد من المؤسسات المالية اليابانية.
وشملت هذه المؤسسات بنك Mizuho، ومجموعة Sumitomo المالية، وبنك MUFG، وشركة Nippon لتأمين الصادرات والاستثمارات، وبنك اليابان للتعاون الدولي.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون المالي على الصعيد العالمي، إلى جانب تطوير الشراكات في مجالات التمويل والاستثمار، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون متنوعة، من بينها تحفيز تدفق رؤوس الأموال المتبادلة عبر أدوات الدين وأسواق المال.
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