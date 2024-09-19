تجديد قرار اعتبار 7 سلع من المنتجات الإستراتيجية لمدة ستة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تجديد قرار رئيس الوزراء، الخاص بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة.

ونص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي: (الأرز – السكر – زيت الخليط – الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وحظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.