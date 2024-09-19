انت الأن تتابع خبر أسعار الدخان .. الحكومة زادتها 10 قروش ومراكز التوزيع 25 قرشا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضربت شركات توزيع السجائر، قرار الحكومة الاخير برفع أسعار علبة السجائر ١٠ قروش، بعرض الحائط، لتزيد سعار العبوة الواحد بمقدار 25 قرشا،



وما بين تناقضات الحكومة، وشركات التوزيع، والبقالات، سادت الفوضى، والضحية المواطن، بحسب المواطن عصام أبو الوليد.

ولفت شهود عيان، إلى ان اصحاب المحال والسوبر ماركت، يؤكدون ان شركات توزيع السجائر ارسلت قوائم إلى المحال التجارية، تفيد ان السعر ازداد 25 قرشا للعلبة.

المواطن ابو صالح أكد، ان اصحاب محال السوبر ماركت تبيع علبة السجائر بزيادة 25 قرشا عن السعر القديم.



أن القائمة التي حصل عليها من مركز توزيع كبير، تبيّن زيادة السعر 25 قرشا للعلبة، بعكس التصريحات الحكومية التي تقول إن الزيادة للعلبة 100 فلس فقط.

وكان أكد الناطق الرسمي باسم الضريبة، موسى الطراونة في تصريح سابق، أن الضريبة الرسمية التي تم وضعها على الدخان بلغت 100 فلس فقط حسب قرار مجلس الوزراء.



ولفت الطراونة الى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا علم لها بزيادة أسعار الدخان بمقدار 25 قرشاً، مشيراً إلى أن السعر الأدنى لأي صنف دخان أصبح 170 قرشاً.

وهنا ناقض الطراونة نفسه بذلك، فإن الزيادة على العلبة الواحدة زادت 20 قرشا، وفق صاحب البقالة.

وصدر في الجريدة الرسمية الخميس، نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة، والذي يتعلق بضريبة الدخان والمركبات.



ويوضح النظام تفاصيل الرفع المتعلق بالدخان سواء التقليدي أو الإلكتروني.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تم بموجبه تعديل الضَّريبة المفروضة على الدُّخان؛ تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله.

ويأتي التعديل للحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.