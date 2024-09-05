صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.1 مليون طن منذ بداية العام…

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 11:08 صباحاً - أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي صادرات مصر الزراعية تجاوز 6.1 مليون طن من بداية العام حتى الأن بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار وزيادة قدرها 800 مليون دولار و400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك، وفقا لتقرير تلقاه من د محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول الصادرات الزراعية المصرية منذ أول يناير حتى 4 سبتمبر 2024.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و155 ألف 486 طن، بالإضافة إلى تصدير 962 ألف 618 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 251 ألف و338 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، وفقا للتقرير.

واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 175 ألف و479 طن، واحتل العنب، على المركز الخامس بإجمالي 171 ألف و81 طن، واحتلت البطاطا على المركز السادس في صادرات مصر الزراعية بإجمالي 107 ألف و634 طن.

في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 55 ألف و 792 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 36 ألف و995 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز التاسع بإجمالي 26 ألف و463 طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 22 الف و587 طن.

ووفقا للتقرير، حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألف و 295 طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 10 ألاف و813 طن.