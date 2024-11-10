انت الأن تتابع خبر سعر اليورو اليوم بنك مصر الأحد 10-11-2024 في جميع البنوك المصرية | بيع وشراء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بحث مستمر من الكثير لمعرفة سعر اليورو اليوم بنك مصر، ويعتبر سعر اليورو من اهم العملات التي يزداد البحث لمعرفتها، وارتفع سعر اليورو في صباح تعاملات الاحد 10 نوفمبر، بقيمة 30 قرشا، واستقرار في البنك المركزي ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم اخر تحديث لسعر صرف اليورو.
سعر اليورو اليوم بنك مصر
|في بنك مصر
|للشراء 53.29
|في البنك المركزي
|للشراء 53.13
|للبيع 52.977
|البنك التجاري الدولي
|للشراء52.597
|للبيع 53.3
|بنك الإسكندرية
|للشراء 53.323
|للبيع 52.618
|بنك الكويت الوطني
|للشراء52.606
|للبيع53.29
|البنك الأهلى القطرى
|للشراء 52.617
|للبيع 53.198
|كريدى أجريكول
|للشراء 53.334
|للبيع 52.649
|البنك المصرى الخليجى
|للشراء 53.322
|للبيع 52.618
|بنك الكويت الوطني
|للشراء 52.606
|للبيع 53.29
|بنك البركة
|للشراء 53.29
|للبيع52.606
|بنك الإستثمار العربي
|للشراء 53.344
|للبيع 52.66
|البنك الأهلى اليونانى
|للشراء 53.13
|للبيع 52.977
|بنك التنمية الصناعية
|للشراء 53.13
|للبيع 52.977
سعر اليورو في البنوك المصرية
- المصرف العربى الدولى المصرف العربي للشراء بقيمة 53.123 52.734
- بنك الشركة المصرفية (سايب) بنك سايب للشراء بقيمة 53.34 52.66
- البنك العقاري المصري العربي البنك العقاري المصري العربي للشراء بقيمة 53.187 52.606
- بنك الإستثمار العربي بنك الإستثمار العربي للشراء بقيمة 53.344 52.66
- بنك قناة السويس بنك قناة السويس للشراء بقيمة 53.344 52.65
- البنك الأهلى الكويتى البنك الأهلى الكويتى للشراء بقيمة 53.305 52.663
- البنك الأهلى اليونانى البنك الأهلى اليونانى للشراء بقيمة 53.13 52.977
- بنك التنمية الصناعية بنك التنمية الصناعية للشراء بقيمة 53.13 52.977.
اسعار العملات الأجنبية في البنوك
- دولار أمريكى شراء يُسجل 49.373 للبيع 49.235
- ريال سعودى شراء يُسجل 13.144 للبيع 13.106
- يورو شراء يُسجل 53.13 للبيع 52.977
- درهم اماراتى شراء يُسجل 13.442 للبيع 13.404
- دينار كويتى شراء يُسجل 160.938 للبيع 160.407
- جنيه إسترلينى شراء يُسجل 63.809 للبيع 63.607
- ريال عمانى شراء يُسجل 128.247 للبيع 127.874
- يوان صينى شراء يُسجل 6.896 للبيع 6.875
- ريال قطرى شراء يُسجل 13.55 للبيع 13.505
- دينار اردنى شراء يُسجل 69.627 للبيع 69.346
- دينار بحرينى شراء يُسجل 130.972 للبيع 130.591
- دولار كندى شراء يُسجل 35.543 للبيع 35.439
- دولار استرالى شراء يُسجل 32.754 للبيع 32.638
- فرنك سويسرىشراء يُسجل 56.323 للبيع 56.16
- ين يابانى شراء يُسجل 0.321 0.3 للبيع 2
- كرون سويدى شراء يُسجل 4.57 للبيع 4.556
- كرون نرويجى شراء يُسجل 4.513 للبيع 4.499
- كرون دانمركى شراء يُسجل 7.125 للبيع 7.104.