انت الأن تتابع خبر سعر اليورو اليوم بنك مصر الأحد 10-11-2024 في جميع البنوك المصرية | بيع وشراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث مستمر من الكثير لمعرفة سعر اليورو اليوم بنك مصر، ويعتبر سعر اليورو من اهم العملات التي يزداد البحث لمعرفتها، وارتفع سعر اليورو في صباح تعاملات الاحد 10 نوفمبر، بقيمة 30 قرشا، واستقرار في البنك المركزي ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم اخر تحديث لسعر صرف اليورو.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

في بنك مصر للشراء 53.29 للبيع 52.606 في البنك المركزي للشراء 53.13 للبيع 52.977 البنك التجاري الدولي للشراء52.597 للبيع 53.3 بنك الإسكندرية للشراء 53.323 للبيع 52.618 بنك الكويت الوطني للشراء52.606 للبيع53.29 البنك الأهلى القطرى للشراء 52.617 للبيع 53.198 كريدى أجريكول للشراء 53.334 للبيع 52.649 البنك المصرى الخليجى للشراء 53.322 للبيع 52.618 بنك الكويت الوطني للشراء 52.606 للبيع 53.29 بنك البركة للشراء 53.29 للبيع52.606 بنك الإستثمار العربي للشراء 53.344 للبيع 52.66 البنك الأهلى اليونانى للشراء 53.13 للبيع 52.977 بنك التنمية الصناعية للشراء 53.13 للبيع 52.977

سعر اليورو في البنوك المصرية

المصرف العربى الدولى المصرف العربي للشراء بقيمة 53.123 52.734

بنك الشركة المصرفية (سايب) بنك سايب للشراء بقيمة 53.34 52.66

البنك العقاري المصري العربي البنك العقاري المصري العربي للشراء بقيمة 53.187 52.606

بنك الإستثمار العربي بنك الإستثمار العربي للشراء بقيمة 53.344 52.66

بنك قناة السويس بنك قناة السويس للشراء بقيمة 53.344 52.65

البنك الأهلى الكويتى البنك الأهلى الكويتى للشراء بقيمة 53.305 52.663

البنك الأهلى اليونانى البنك الأهلى اليونانى للشراء بقيمة 53.13 52.977

بنك التنمية الصناعية بنك التنمية الصناعية للشراء بقيمة 53.13 52.977.

اسعار العملات الأجنبية في البنوك