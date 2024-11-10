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سعر اليورو اليوم بنك مصر الأحد 10-11-2024 في جميع البنوك المصرية | بيع وشراء

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رياض - احمد صلاح - بحث مستمر من الكثير لمعرفة سعر اليورو اليوم بنك مصر، ويعتبر سعر اليورو من اهم العملات التي يزداد البحث لمعرفتها، وارتفع سعر اليورو في صباح تعاملات الاحد 10 نوفمبر، بقيمة 30 قرشا، واستقرار في البنك المركزي ومن خلال السطور التاليه سنوضح لكم اخر تحديث لسعر صرف اليورو.

سعر اليورو اليوم بنك مصر

في بنك  مصر للشراء 53.29 للبيع 52.606
في البنك المركزي للشراء 53.13 للبيع 52.977
البنك التجاري الدولي للشراء52.597 للبيع 53.3
بنك الإسكندرية للشراء 53.323 للبيع 52.618
بنك الكويت الوطني للشراء52.606 للبيع53.29
البنك الأهلى القطرى للشراء 52.617 للبيع 53.198
كريدى أجريكول للشراء 53.334 للبيع 52.649
البنك المصرى الخليجى للشراء 53.322 للبيع 52.618
بنك الكويت الوطني للشراء 52.606 للبيع 53.29
بنك البركة للشراء 53.29 للبيع52.606
بنك الإستثمار العربي للشراء 53.344 للبيع 52.66
البنك الأهلى اليونانى للشراء 53.13 للبيع 52.977
بنك التنمية الصناعية للشراء 53.13 للبيع  52.977

سعر اليورو في البنوك المصرية

  • المصرف العربى الدولى المصرف العربي للشراء بقيمة  53.123 52.734
  • بنك الشركة المصرفية (سايب) بنك سايب للشراء بقيمة   53.34 52.66
  • البنك العقاري المصري العربي البنك العقاري المصري العربي للشراء بقيمة  53.187 52.606
  • بنك الإستثمار العربي بنك الإستثمار العربي للشراء بقيمة   53.344 52.66
  • بنك قناة السويس بنك قناة السويس للشراء بقيمة  53.344 52.65
  • البنك الأهلى الكويتى البنك الأهلى الكويتى للشراء بقيمة  53.305 52.663
  • البنك الأهلى اليونانى البنك الأهلى اليونانى للشراء بقيمة   53.13 52.977
  • بنك التنمية الصناعية بنك التنمية الصناعية للشراء بقيمة   53.13 52.977.

اسعار العملات الأجنبية في البنوك

  • دولار أمريكى شراء يُسجل  49.373 للبيع 49.235
  • ريال سعودى شراء يُسجل  13.144 للبيع 13.106
  • يورو  شراء يُسجل  53.13 للبيع 52.977
  • درهم اماراتى شراء يُسجل  13.442 للبيع  13.404
  • دينار كويتى شراء يُسجل  160.938 للبيع  160.407
  • جنيه إسترلينى شراء يُسجل  63.809 للبيع 63.607
  • ريال عمانى شراء يُسجل  128.247 للبيع  127.874
  • يوان صينى شراء يُسجل  6.896 للبيع  6.875
  • ريال قطرى شراء يُسجل  13.55 للبيع 13.505
  • دينار اردنى شراء يُسجل  69.627 للبيع  69.346
  • دينار بحرينى شراء يُسجل  130.972 للبيع  130.591
  • دولار كندى شراء يُسجل  35.543 للبيع 35.439
  • دولار استرالى شراء يُسجل   32.754 للبيع 32.638
  • فرنك سويسرىشراء يُسجل   56.323 للبيع 56.16
  • ين يابانى شراء يُسجل  0.321 0.3 للبيع 2
  • كرون سويدى شراء يُسجل  4.57 للبيع 4.556
  • كرون نرويجى شراء يُسجل  4.513 للبيع  4.499
  • كرون دانمركى شراء يُسجل  7.125 للبيع 7.104.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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